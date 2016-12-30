由中國乒協、中央電視台主辦，中視體育娛樂有限公司負責運營推廣，由安徽省乒乓球運動協會、安徽朗坤體育文化發展有限公司承辦的「2016乒超聯賽」安徽朗坤總決賽於2016年12月29日在安徽省合肥市「金種子」體育館開戰。在比賽的現場我們看到了昔日「乒乓女皇」鄧亞萍的身影，她這次以解說員這一不同的身份重返賽場，也是本次乒超聯賽決賽的一大看點之一。作為解說員感受有何不同？本屆乒超聯賽有怎樣的亮點？她是如何看待里約奧運會後逐漸興起的乒乓熱的？我們特地採訪到鄧亞萍讓她為我們一一介紹。

里約奧運會之後，乒乓球的熱度持續升溫，有越來越多的年輕人開始關注這一中國的傳統優勢項目。鄧亞萍在談到這一問題時給我們講述了她在這種熱環境下的冷思考：首先這是一個值得欣喜的現象，乒乓球收到的關注越來越高，但是觀眾以年輕觀眾居多並且以女性居多，這也是現在乒乓球發展中值得思考的問題。

作為曾經的運動員，她對隊員在賽場上的心態會更為了解，包括教練安排的技戰術、球員在場上對一些細節的處理以及關鍵球的把握。在這些年離開賽場之後，鄧亞萍接觸到了很多乒乓球的愛好者，他們在看比賽的時候更想了解一些運動員技術層面上的、思想層面上的、心態層面上的信息。解決這些問題這些可以加深觀眾對比賽的理解。有些觀眾會在比賽的過程中產生這樣的疑問：為什麼這個球看似簡單運動員卻失誤了？為什麼這個球這樣打？鄧亞萍的解說則會為觀眾解決這些球隊戰術、球員心態上的疑惑。

「非常感謝央視可以給我這個機會，讓我重新回到賽場，回到一個我熟悉的領域，坐在解說席上與大家分享」 ，鄧亞萍這樣告訴記者。值得一提的是，鄧亞萍在2016乒超聯賽上解說的搭檔就是她昔日的隊友楊影，兩人在1996年奧運會後開始搭檔，並獲得了1997年世乒賽的女雙冠軍。兩位奧運冠軍同時在乒超賽場的解說席上為觀眾獻上專業激情的解說，也為本次乒超決賽帶來了別樣的精彩。

2016乒超聯賽有很多創意讓觀眾耳目一新：包括決賽比賽過程的VR視頻製作、LED發光球台以及白黃雙色球，而鄧亞萍對本屆乒超聯賽也是大加讚許：「總體來講乒超聯賽真的是越來越專業了，不管是從場地的搭建，轉播團隊，現場的氣氛都很棒，這些出發點都是吸引更多的人參與到這項運動中來，這是非常好的一件事情」。在推廣乒乓球這一項目上，乒超聯賽也起到了十分關鍵的作用。

本屆乒超聯賽上湧現出了很多表現優秀的小將，鄧亞萍也對這些小將們提出了自己的建議：第一，要保護好自己身體，千萬別受傷。因為國內乒乓球人才的競爭是很激烈的，對於年輕運動員來講重大的傷病可能意味著運動生涯的結束。第二，在競爭的過程當中，重要的是不犯錯。訓練就像逆水行舟，不進則退，所以不能輕易失誤。中國隊在選拔隊員的過程中，不僅僅只看你的一場比賽決定，而是以隊內比賽，對外比賽還有日常的訓練為標準，所以要把握好每一次比賽的機會。最後，要磨練自己的實力，顯露鋒芒需要有自己的殺手鐧。

(乒超聯賽供稿)