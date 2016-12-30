前巴薩大將勸多特鋒霸留隊：別轉會去皇馬北京新浪網 (2016-12-30 16:06)
巴爾特拉接受採訪
前巴薩後衛巴爾特拉在接受採訪時透露，他曾勸自己在多特蒙德的隊友奧巴梅楊不要去皇馬，而是留在多特蒙德。
對於奧巴梅楊，巴爾特拉評價其為「力量、過人和射門俱佳」。不過，奧巴梅楊從不掩飾自己希望加盟皇馬的願望，對此，巴爾特拉在接受採訪時說：「我曾勸過奧巴梅楊，勸他留在多特蒙德，不要去皇馬。」
此外，巴爾特拉還說：「我不考慮重回巴薩，我想在多特蒙德取得成功。」
（Echo）
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