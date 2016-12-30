日期:12月31日，據美媒體報導，衛冕冠軍騎士主場擊敗凱爾特人的比賽中，詹姆斯得到准三雙數據，但是他依然給自己的表現打差評。

「我認為我的表現很糟糕。」詹姆斯賽后說道，「在比賽的每個方面，我都非常糟糕。這是無法讓人接受的。如果我想幫助這支球隊達到我們的目標，我不能這麼打。所以如果有評分表的話，我會給我在這場比賽中的表現打F。我必須變得更好。」

詹姆斯之所以不滿自己的表現，主要是因為他在比賽中出現了8次失誤，包括第四節關鍵時刻的傳球失誤。

據騎士主帥泰倫-盧透露，詹姆斯為自己的表現向隊友進行了道歉。

「他走進更衣室之後說：『我的錯。我的表現很糟糕。這種情況不會再次發生了。』」盧說道，「他承擔責任並且責怪自己。」

拋開8次失誤不談，詹姆斯在這場比賽中18投9中，得到23分，外加8個籃板、11次助攻、3次蓋帽和1次搶斷。此外，詹姆斯打滿了整個第四節，並且阻止了凱爾特人的反撲。

「我在比賽中的注意力不夠集中，所以問題並不都在於數據。重要的是我如何準備比賽。所以，我很高興我的身邊擁有兩位全明星球員，使得我能夠帶領球隊取得一場勝利。」

這場比賽中，勒夫得到30分和15個籃板，歐文得到32分、12次助攻和3次搶斷。

得知詹姆斯進行自我批評之後，歐文站出來力挺大哥。

「這個傢伙非常特別。」歐文說道，「他給自己的表現打F，但是他依然得到23分、8個籃板和11次助攻。我的意思是，我知道他在每場比賽中對自己的期望值都很高。他像球隊里的每個人一樣承擔責任，但是他作為一名球隊領袖，我們對他的要求很多。他知道這點，他也渴望得到這點並不斷取得進步。我認為這很好。」

「偉大的球員之所以偉大就是因為這點，主動承擔責任然後繼續前進。這是一支偉大球隊所需要的東西。」歐文繼續說道，「就像我說的，我不會給他打F。我們贏球了，我可以接受。」

(羅森)