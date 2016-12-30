富邦在30日面對台銀的比賽中展現出深厚的團隊戰力，全隊共5人分上雙，在第四節末段逆轉戰局，以82比72贏下比賽。

開戰雙方有來有往，靠著奈維爾（Luke Nevill）以及成力煥的發揮，台銀在首節末段打出7比0攻勢，並一路保持此分差，半場打完以45比38領先。

下半場富邦由蔡文誠以及宋宇軒跳出來為球隊搶分，台銀則由張博勝給予回應，靠著宋宇軒槍響前快攻得手，富邦反倒以1分超前進入第四節。

決勝節戰況激烈、雙方相互搶分，李恩（Liam McMorrow）在比賽剩下6分鐘時終於有亮眼表現，接連灌籃得手帶動富邦氣勢，幫助球隊拉出一波12比3攻勢，也就此帶走勝利。

總計蔡文誠拿下全場最高20分，神出鬼沒的空手走位讓他總是能取得有利位置，也讓台銀相當頭痛。

替補上陣的宋宇軒和張伯維各拿下15、16分，富邦總教練顏行書賽後表示球隊的第二陣容一直讓人放心，而球隊前半段落後是因為防守溝通出了問題，改善後便逐漸追回失分。

台銀以奈維爾拿下18分10籃板表現最佳，張博勝則拿下15分。

台銀總教練許智超表示球隊和富邦的比賽上半場總是能取得領先，最後卻都無法守成，球員必須要再打得更加聰明，必須更快去理解場上的變化。

另外許智超也提及日前球隊連勝時有許多球員都會挺身而出，希望這種狀況能夠再度發生。