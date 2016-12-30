日期:12月30日消息，CBA第23輪的比賽今天全面開打，在一場焦點對決中北京男籃回到主場迎來了山東隊的挑戰。憑藉著丁彥雨航的出色發揮以及在全隊第四節的爆發，山東隊最終101-89戰勝了北京男籃，拿下四連勝的同時送給了對手三連敗。

在連續遭遇兩個客場失利之後回到主場再次輸球，這讓很多北京球迷都沒有想到，因為眼前的這支山東隊看起來似乎並不強大，由於小外援受傷，他們本場比賽只能單外援出戰，而且陶漢林因為興奮劑的問題至今無法出場，山東隊的陣容實力也因此大受影響，但就是這樣一支瘸腿的山東隊，卻在客場以12分的優勢毫無懸念的大勝北京。

山東隊最近的狀態確實有點可怕，在小外援受傷之後，山東隊反而激發出來鬥志，他們在客場先後擊敗了八一和山西，又在主場大勝天津，本場擊敗北京隊之後，已經取得了4連勝，要知道，這樣的戰績都是在陶漢林和小外援無法出場的情況下完成的。此外在12月初他們也是在人員不整的情況下戰勝了遼寧隊。

目前，山東隊已經簽下了曾經在青島和四川效力的鄧特蒙，鄧特蒙是去年幫助四川隊奪冠的重要功臣，他的實力不用多說，在單外援的情況下都能客場擊敗北京，難以想像鄧特蒙加盟山東隊之後他們還會打出什麼樣精彩的比賽。

（浪神）