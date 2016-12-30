日期:12月30日，CBA常規賽結束了第23輪的全部比賽，上海隊21勝2負繼續一騎絕塵；廣東隊雖然在易建聯傷缺的情況下輸給了勁敵遼寧，但排名仍維持在了第2名的位置；新疆隊和遼寧隊均為18勝5負的戰績排在了第3和第4位；廣廈隊17勝6負排名第5；深圳隊16勝7負排第6；山東隊在拿下北京隊後排名已經反超對手來到第7；北京隊則是在3連敗后滑落第8，且戰績已經被暫時排在第9位的衛冕冠軍四川隊追平。

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