11月6日，北京男籃客場106-89大勝山東男籃，莫里斯19投13中砍下34分和11個籃板。12月30日，北京男籃主場89-101不敵山東男籃，莫里斯的替身傑瑞特13投8中，拿到18分和8個籃板，表現還算中規中矩，但是距離莫里斯在北京隊的重要程度，無疑還是有很大的差距。

在傑瑞特加盟北京后的四場比賽里，北京隊4戰3負，最近更是連輸3場。除了第一場比賽，傑瑞特頻頻中遠距離命中后拿到19分之外，餘下的3場比賽，他的表現可以說並不怎麼樣。北京輸給青島的比賽，傑瑞特出戰42分鐘僅僅拿到12分和8個籃板，北京的籃板被蘇偉搶了個乾淨。輸給八一的比賽，傑瑞特只拿到4分和6個籃板。今天的比賽雖然表現有所回暖，但是18分8籃板的數據也只能說是剛剛及格。而且值得注意的是，首場比賽投進兩記三分的傑瑞特，在隨後的三場比賽里，三分7次出手，僅僅命中1球。四場比賽打完，他的場均數據是13.3分和8.3個籃板，這個數據和新疆男籃救火外援本特爾的13.7分和4.8個籃板不相上下。

在傳出莫里斯將被短暫替換的消息后，就有不少球迷覺得北京隊將會找來強力的外援頂替，以彌補球隊孱弱的內線，但在人選被公佈后，球迷根據傑瑞特以往的履歷發現他並不是一個籃下進攻能力很強的外援，而只是善於投射。也有球迷覺得北京隊只是在找一個和莫里斯結束特點比較接近的球員，以完成順利的過度和交接。

但從今天的比賽來看，卻完全不是那麼一回事，傑瑞特除了能抓住一些隊友傳出的好球，利用機動性在內線打成之外，中遠距離投籃以及籃下的強打都不能算作是一個合格的內線外援。尤其是只拿到8個籃板球，比起山東隊湯普森的18個，顯得有些相形見絀。

北京隊馬布里和莫里斯的黃金組合已經維繫了六個賽季，期間也有過馬布里受傷，找來威爾金斯救火，並且在馬布里回歸后一舉率隊奪冠的故事，但是CBA競爭的激烈環境已經今非昔比，北京隊其他的球員也遭遇了很嚴重的傷病問題。本來還可以的球隊形勢也在莫里斯離隊后變得岌岌可危。莫里斯目前還身在美國接受治療，回歸還遙遙無期。看著在場上顯得有些迷茫和無助的傑瑞特，北京隊的管理層會再用出一次換外援的名額嗎？

（Eric）