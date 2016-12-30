日期:12月30日，遼寧隊在主場以133-110大勝廣東，用完美的表現給2016年做了收官。本場比賽，遼寧隊毫無徵兆的下起了三分雨，全場投進22粒三分。而外援蘭多夫無疑是領導了這波三分雨的先鋒，他全場三分球8投7中，讓廣東隊在暖氣環繞的球館中卻體會到了透心涼的感覺。

與往常一樣，蘭多夫直到首節最後3分鐘才得到出場機會。雖然在場下坐了10多分鐘，但他的手感可一點沒涼，上場就連續投籃得手，續上了球隊的進攻火力。不過，這樣的表現還只是小試牛刀，第二節開始，蘭多夫徹底爆發了自己的小宇宙。正面、底角、45度……他不斷在三分線外的各個位置飈中三分，全場8次三分出手，他投進了其中的7次，唯一投丟的一球，還是因為自己的出手過於隨意。

作為球隊的大中鋒，蘭多夫卻擁有相當出色的投射能力，這讓他與韓德君同時登場也不會在位置上產生衝突。韓德君坐鎮內線，蘭多夫就提上至高位。兩人一上一下的站位，也會讓對手很難布防。從技術特點上看，他還真像是CBA中的「諾維斯基」。能里能外，移動靈活，投射精準。今晚，這位老司機就好好讓遠道而來的廣東隊，體驗了一把東北冬日的嚴寒。

雖然哈德森仍是遼寧隊的招牌外援，但是，蘭多夫的作用同樣不可忽視。本賽季，他場均可以拿下21分11.6籃板，這樣出色的數據還是在他場均僅有27.2分鐘出場時間的情況下取得的。高效，是蘭多夫相比其他外援最大的優勢。有這樣一尊神塔支撐著球隊，對於目標不言而喻的遼寧隊來講，他們理應更有底氣去衝擊自己憧憬著的那座獎杯。

（大黑牛）