日期:12月30日，2016-17賽季CBA聯賽第23輪，遼寧在主場迎戰廣東隊。易建聯因傷缺席了本場比賽，最終遼寧以133-110戰勝廣東，取得四連勝。而廣東的17連勝也就此被終結。本場比賽遼寧全隊投中了22個三分。隊長楊鳴表示賽前真沒有想到會大比分獲勝。

楊鳴說，「第一循環輸了很多不該輸的球，而且很多都是比賽膠著的情況下遺憾的輸了，第二輪的話我們形勢非常好，因為打大部分前八的球隊我們主場多，所以還是要抓住機會。」

僅僅上半場，遼寧隊就得到了72分，足足贏了對手21分。這樣的情況楊鳴坦言賽前沒有想到，「沒想到半場就大比分領先，因為雖然易建聯受傷了，但是廣東隊的底蘊還在那裡，因為17連勝也不是靠一個人能做到的，所以說我們還是做了充分的準備，大家思想也非常統一。」

獲勝的關鍵就是在比賽的第二節，該節比賽，遼寧隊攻下了46分的高分，但楊鳴認為這也是打出了遼寧的風格而已，「還是打出遼寧隊的風格吧，通過防守帶動進攻，而且三分命中率比較高，所以拉開了場上比分。」

今晚全隊命中22個三分球，命中率高達61%，甚至高過兩分球的命中率，「三分命中率確實今天我們進了22個三分，而且不光是兩個外援，大部分國內球員都得到了很好的發揮和鍛煉，所以我們覺得收穫了信心，把下面的比賽打好。」楊鳴說。

（晨曦）