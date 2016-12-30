12月30日，北京國安官方宣布與此前轉會至富力的前國腳、昔日舊將於洋簽約。當天晚上BTV體育台《足球100分》節目對於洋進行了專訪。於洋表示，能夠在北京踢比賽是自己兒時的夢想和願望，希望能夠回報北京國安，目標是幫助球隊進亞冠行列，再拿冠軍和足協杯冠軍。

在廣州富力效力了兩個賽季之後，於洋再度回到他成長的地方北京國安，對此於洋表示能在國安踢球是自己的夢想，「從今年年中開始，主場打完北京后，我就下定決心回到國安，我還是想實現從小的夢想和願望，能夠一直在北京踢比賽，取得一些成績，到最終在北京踢到退役。」

在北京媒體看來，於洋是北京梯隊培養出來的好苗子，中肯勤奮的於洋對北京國安和北京球迷有著濃濃的眷戀。2009年於洋隨北京獲得中超冠軍，2012賽季迅速成長的於洋成為了國安的主力球員並於同年入選國家隊，但在隨後的兩個賽季於洋由於傷病等原因失去主力位置。

作為唯一一個在當打之年能夠離開國安，又重返國安的球員，於洋直言：「當時走的時候不敢設想還能回到北京，因為之前沒有人能夠走後再回來，自己也不敢去想，當時走的時候是想在外面嘗試一下，走出溫室，北京對於我來說是家庭是溫室，想到外面看一下自己合不合格，通過這兩年的努力，做到一個比較合格的狀態。」

在年輕球員最關鍵的成長階段，於洋在富力獲得了穩定的出場時間和鍛煉機會，這次能夠回到國安，於洋也對自己和國安充滿期待。「說心裡話，我是北京培養出來的，包括這兩年在富力的提高與成長，有富力的功勞，也有北京的功勞，我26歲離開北京，沒有為北京國安做出什麼貢獻，也想做出貢獻，今年有這個機會，所以我就想回來，希望我以後能夠盡自己最大的努力回報俱樂部，回報北京，回報球迷。」

經歷了幾年職業聯賽的歷練，於洋不但技術更加全面，心智也變得更加成熟，於洋表示：

「這兩年性格還是有些變化，在北京的時候比較內向，通過這兩年在廣州的鍛煉，也是跟隊友的接觸，可能有了一點點社交能力的提高，這對我的足球事業和人生都很關鍵，我希望能夠展現出更開朗，更能夠融入大家的狀態，不希望太內向不愛說話不愛表達，因為這是我的缺點，我也一點點在提高，在進步。我自己的目標是先幫助球隊進入亞冠行列，然后冠軍再一點點來，包括足協杯我們也是有希望的。」(二餅)