日期:12月30日晚，16-17賽季CBA第二十三輪全面開戰，廣廈男籃坐鎮主場迎戰青島男籃。最終憑藉福特森28分8板11助攻的全面表現，廣廈隊主場以114-105戰勝青島男籃，取得了兩連勝。

本場比賽，「辮子哥」福特森砍下28分8籃板11次助攻，成為廣廈隊取勝的首要功臣。比賽中，「辮子哥」盡情地展示著自己的全面能力：犀利的突破，乾脆的三分，精準的傳球......在幫助球隊主場收穫一場勝利的同時，福特森也再一次用自己的精彩表現也征服了廣大球迷。

本賽季，「辮子哥」福特森場均能貢獻28分6.7個籃板8個助攻。翻開技術統計，在個人得分榜上，福特森排在第12位，而他之前的得分高手無論是弗雷戴特、布魯克斯，還是富蘭克林和麥克魯姆等等相比只有180cm的福特森都有明顯的身高優勢。而在籃板這項數據統計上，「辮子哥」場均6.7個籃板能排到聯賽第48位，而排在他之前的基本都是內線長人，而矮個子福特森居然能與同曦隊中鋒唐正東不相上下！

在長人如林的籃球賽場，擁有身高優勢似乎就可以輕而易舉地擊敗對手，而「辮子哥」福特森偏偏不信邪，屢屢能在比自己高出一塊的對手頭上摘下籃板，取下分數。而一開始入主廣廈，福特森並不被外界所看好，可是「辮子哥」用一次次「打臉」的方式宣告自己絕對是CBA賽場上180cm的最強鬥士，正如他自己所說：「我每次去海外打球都是這樣的，因為對我的身高會有質疑，但我上場后就會像野獸那樣。」

賽季初，由於福特森個人的出色發揮和全隊的共同努力，廣廈隊一度領跑積分榜，李春江指導也對福特森的表現給予了肯定：「他個人能力相當不錯，現在他在慢慢的與全隊融合，我們希望他能把球隊帶動起來，關鍵場次能夠起到一個作用，我覺得他做得還是不錯的。」

從被外界普遍質疑到逐漸被認可，福特森和他的廣廈隊正在逐步邁向正軌。隨著比賽的深入，相信他在隨後的比賽中能與球隊進一步磨合，繼續自己「野獸」一般全能的表現，幫助廣廈隊走的更遠。

（Jacky柳）