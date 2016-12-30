2016年的最後一戰，曼聯將坐鎮老特拉福德對陣米德爾斯堡。此役穆里尼奧也將與昔日助手卡蘭卡正面交鋒。賽前的新聞發佈會上，穆里尼奧對球隊的傷情，老友重聚以及近來大熱的中超問題都給出了自己的看法。

穆里尼奧首先確認了魯尼和盧克-肖依然會缺陣，他說：「盧克-肖已經可以沒有任何問題的參加訓練了，但是我不認為他準備好出場比賽了。至於魯尼，他依然有傷。」而對於近來非常受關注的轉會問題，穆里尼奧表示第三門將約翰斯通是唯一一個可以在冬窗以租借形式離隊的球員，這意味著有關馬夏爾和孟菲斯的租借傳聞都都被否定了。

穆帥說：「約翰斯通是唯一一個我會允許租借離隊的球員，因為他一分鐘都沒出過場，他需要比賽。我們還有個年輕門將佩雷拉，過去6個月他在葡超聯賽獲得了很多出場時間，現在是輪到約翰斯通踢6個月的時間了，這將是我們唯一會做的租借交易。」

被問到對陣米堡是否會大輪換時，穆里尼奧說：「我們會選擇一套能夠保證我們贏下比賽的陣容。」而談及與老友卡蘭卡的對決，穆帥表示：「他是我的好朋友，一個真正的朋友。我一直希望他能贏，他也希望我能贏。明天將是第一次我們都希望自己的球隊贏球的比賽。這就是足球，有時兄弟會對陣兄弟，有時甚至有老子對陣兒子的情況。90分鐘的比賽，我們都想贏，就是這麼簡單。在賽前我的辦公室里，我們可以無話不談，但是明天的比賽后，有人的臉色會不好看的。」

近來不少大牌球星轉會中超聯賽的新聞引人關注，甚至不少媒體質疑這些球員的選擇，穆里尼奧對此看得很淡，他認為這些都是球員們的自由，沒什麼可批評的。穆里尼奧說：「我的觀點是每個人都有選擇自己生活的自由，我不是在批評任何人，畢竟每個人都知道自己該優先考慮的是什麼。」

穆帥最後表達了對於取勝的信心，他說：「我很難記起上一場我們踢得不好的比賽是什麼時候了，即使我們沒有拿到理想的結果，我們踢得也不差。過去4場聯賽我們都贏了，我們需要拿分。所以明天的比賽，讓我們在老特拉福德的球迷面前再次拿下勝利吧。」

（馬爾科）