在世界電影歷史上，拍攝體育題材的電影一直是令人激動的事情。而職業拳擊作為對抗激烈的項目，以及拳手出名前的窮和窘迫感，和生活的鬥爭所具有的戲劇張力，一直都是非常好的電影表現題材。

在歷史上，羅伯特-德尼羅的《憤怒的公牛》、史泰龍的《洛奇》、奧斯卡三屆影帝丹尼爾-戴-劉易斯的《因愛之名》，獲得奧斯卡最佳影片的《百萬美元的寶貝》，以及威爾-史密斯出演的《阿里》，以及拉塞爾克勞的《鐵拳男人》、塞繆-傑克遜的《重整旗鼓》，都是經典。

似乎美國的大牌男星沒拍過拳擊電影，就很難樹立堅韌的形象。

中國以前有很多的體育電影，包括《女籃五號》、《沙鷗》、《冰上姐妹》等但是近代的體育電影寥寥，《一個人的奧林匹克》、《女足九號》、《破風》等都沒能引起太多的影響。

以前由加拿大華裔團隊跟蹤劉剛弟子齊默祥和他兩個徒弟3年、拍攝出的拳擊紀錄片《千錘百鍊》，還獲得了第49屆金馬獎最佳紀錄片獎。

12月17日，在裘曉君世界戰稱重的新聞發佈會上，拳威四海公司宣布說，會和WBA一起合作，拍攝一部反映中國第一個職業拳擊世界冠軍——熊朝忠職業生涯的電影，電影的名字暫定叫做《金色腰帶》。

由於當時的新聞要點主要都在裘曉君的世界戰上，所以對於這部電影的籌備情況，報導的不多。新浪網在12月30日採訪了這部電影的導演王光利，請他談了這部電影的創意和籌備情況。

王光利和劉剛一樣都是四川人，他拍攝的電影中，較為有名的要數任達華、徐若瑄主演的《制服》和曾志偉、吳鎮宇和陳小春、秦海璐出演的《卧虎》。

王光利是以拍真人真事和藝術類電影出道的，他的電影《橫豎橫》全部由真人塑造自己的原型，演繹發生在自己身上的真實故事。講述原江南造船廠工人張寶忠下崗后自找出路，成立了一家金興建築五金公司。誰知開張不久被騙，損失幾十萬元。張寶忠和同伴們一面承接工程一面還債，終於使公司轉危為安。

在「上海風采」福利彩票發行后，張寶忠為大家集體購買了10套彩票，結果入圍一等獎。他們穿著統一的紅西服去領獎，在現場張寶忠親手搖出了40萬元大獎。"天上掉餡餅"的事情真的發生之後的事情。

顯然，《金色腰帶》(暫定名)也是這樣一部基於真實事件改編的電影。

對於怎麼想到拍攝熊朝忠的故事，王光利說：「我跟劉剛和小熊接觸比較早，他拿洲際金腰帶的時候，我偶然在昆明看到了那場比賽，那之後就和劉剛以及小熊接觸，我非常喜歡他們，小熊很了不起，他那股勁，和他這個人給我留下的印象非常深，我就想告訴更多的人他是怎麼樣的，電影是個好方法，我就開始想這個故事，類型，改過很多稿和劇本，最後準備出品這個電影。」

那麼這部故事會投資多少錢呢？

王光利很誠實地說：「體育類型的電影商業題材，在我們國內比較冷門，市場上成功的不太多，投資商比較謹慎，我們的投資不太大，是一個中低成本的投資。」

對於劇本，王光利說，「目前我們已經出了幾稿，但是肯定會繼續調整。因為我們原來是以拳王熊朝忠為核心的，而現在的設定將會以劉剛和熊朝忠為核心，更偏重於劉剛，講教練和拳手一起合作，成為拳王的故事。至於熊朝忠電影裡的性格，會根據他的實際性格進行設定。目前初步定於明年春節前開始拍一些素材，因為有個演員檔期的問題，所以3月底才會正式開拍，爭取在5月殺青，明年年內可以上映。」

目前已經可以看到《金色腰帶》這部電影的4款海報，其中包括出演原型為熊朝忠的演員斑馬奪基。據說他是個藏族孤兒，參加武林風的《籠中對》比賽，本身是一名MMA運動員。

王光利說：「最近幾天我就要去四川和他繼續溝通，這個孩子很酷的，但是畢竟他沒有演過電影，所以需要一些演技上的磨練。」

在海報上，師奶殺手任達華是監製和主演，這是怎麼回事？王光利說：「我們原本是想拍攝一部以熊朝忠事迹為藍本的電影，肯定是基於真實事件進行的拍攝，因為真實發生的事情本身就很有戲劇性。我去過熊朝忠的家鄉，對他的成長環境有很深刻的印象，那個畫面至今都在我的腦子裡。但是後來溝通后，我們覺得小熊和劉剛之間的互動其實更好，那種男人之間的真誠，那種交流，非常感人，所以就準備拍成小熊和劉剛的故事，而任達華我們希望他能出演教練，也就是劉剛這個角色。當然，我們還在和任達華溝通中，應該這一兩周就會有結果，只是由於目前還沒有正式簽合同，所以我們也不能進行官方宣傳。」

過去，對於熊朝忠宣傳的比較多是他是礦工拳王，原來生活很苦等等，對於這個，王光利說：「熊朝忠曾經在煤礦和農村干過活，我們也是這樣設定的，不過不會去強調這一點。」

《崑崙決》的MMA選手張美煊也出現在了電影的初期海報中，他會是演什麼呢？王光利介紹說，如果可能，他會出演教練的兒子，也就是所謂劉剛的兒子，這部電影是根據真實人物和真實事件改編的，它不是紀錄片，也不是真實再現，還是一個改編的電影。作為根據真實原型改編的電影，肯定會做一些再加工，不會和原型人物完全一致，但是他的氣質和內在精神是一致的。所以，我們在故事裏面設定虛構了劉剛的兒子。原本我們是寫劉剛的另外一個拳手，但是為了增加戲劇衝突，最後改成了他的兒子。至於你提到的張美煊，他是否能出演還沒最後敲定，他是個目標人選，也接觸過。」

在過去，中國對於職業拳擊不了解，也不理解，甚至劉剛和小熊在比賽拿到世界冠軍后，還被國家體育總局下文到雲南省調查，要求說明是誰批准打這樣的職業比賽的。直到中央領導找央視要看比賽視頻的消息傳出后，這個調查才不了了之。對於這樣經受的困難，是否會在電影裡提及呢？

王光利說：「職業拳擊正如你了解到的，在過去受一些體制的影響和限制。不過我們在電影中主要講的是兩個人或者幾個人在拳擊本身的奮鬥，不會涉及體制的東西。」

除了對王光利的採訪外，新浪網還了解到，熊朝忠原本拿到的是WBC世界105磅金腰帶，但因為目前劉剛以及拳威四海公司在和WBA進行合作，所以電影中的小熊最後將會獲得的是WBA的世界冠軍，拿到WBA的世界金腰帶。

去年年底，WBC在昆明出台的那個對中國選手不利的裘曉君-里貢多競爭路線圖，最後導致劉剛和WBA合作。現在WBC已經在中國式衰，不但在中國沒了比賽，連今年的年會上都沒有了中國面孔，WBC過去在中國深耕的市場幾乎毀了，損失不可謂不大。(周超)