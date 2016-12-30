22個三分遼寧133-110勝廣東 哈神33+6+5

日期:12月30日，2016-17賽季CBA聯賽第23輪，遼寧在主場迎戰廣東隊。易建聯因傷缺席了本場比賽，最終遼寧以133-110戰勝廣東，取得四連勝。而廣東的17連勝也就此被終結。本場比賽遼寧全隊投中了22個三分。

丁彥雨航再爆發砍33+5 山東101-89客勝北京

CBA第23輪的比賽今天全面開打，在一場焦點對決中北京男籃回到主場迎來了山東隊的挑戰。憑藉著丁彥雨航的出色發揮以及在全隊第四節的爆發,山東隊最終101-89戰勝了北京男籃，拿下四連勝的同時送給了對手三連敗。

上港官宣烏茲隊長加盟 簽約三年1月3日匯合球隊

日期:12月30日晚，繼聖誕送出官宣奧斯卡大禮之後，上海上港集團足球俱樂部今夜再次為眾多上港球迷奉上新年大禮，上港官方剛剛宣布俱樂部與俄超俱樂部克拉斯諾達爾足球俱樂部正式完成關於烏茲別克國家隊隊長艾哈邁多夫的轉會協議，上港與艾哈邁多夫簽訂了一份為期三年的合同。

FIFA主席:世界杯擴軍可助國足 里皮版國足有起色

在迪拜環球足球獎頒獎儀式的最後一天，FIFA主席因凡蒂諾在大會上進行了演講，並在會議結束后前方接受了新浪體育記者的採訪。在採訪中，他回應了中國球迷關注的世界杯擴軍以及國足的前景問題。

乒超-主將之戰馬龍爆冷負96年小將 霸州八一爭冠

日期:12月30日消息，2016年乒超聯賽男子團體結束第二場半決賽，霸州海潤隊爆冷闖入決賽。面對第一階段拿到第一的山東魏橋，霸州隊的梁靖崑發揮出色，他連勝閆安和馬龍兩大高手，再加上雙打的一場勝利，霸州隊以3比1爆冷淘汰山東魏橋。霸州隊將與八一隊角逐男團冠軍。