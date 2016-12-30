PLAZA TOKYO驚傳撤台 9門市陸續熄燈中央社 (2016-12-30 22:29)
（中央社台北30日電）目前在台灣有9家門市的日系雜貨品牌PLAZA TOKYO驚傳將撤出台灣，官網今天也公告相關訊息，百貨業者表示，這 2天才接獲消息，目前還不確定確切結束營業的時間。
PLAZA TOKYO主要販售(艸果)子、文具用品、家庭用品、化菻~、衣物雜貨、玩具，目前在美麗華、ATT、漢神巨蛋、中和環球、微風、微風信義、微風南京、林口三井、漢神百貨等設有據點，全台共有9家門市。
PLAZA TOKYO今天在官網公告，「PLAZA TOKYO台灣各門市將於2017年2月底至4月底（預定）間，依序結束營業，衷心感謝您一直以來的喜愛與支持，結束營業期間，若有造成困擾與不便之處，在此深表歉意」。
PLAZA TOKYO指出，各門市最終營業日，於確認後另行告知。
美麗華表示，與PLAZA TOKYO合約到明年8月，這1、2天才接獲其計畫結束營業的消息，若在這段合約期間找到其他廠商頂替，PLAZA TOKYO將提前結束營業，若無其他廠商進駐，PLAZA TOKYO也願意多留1、2個月，會以盡量不影響雙方損失為前提、從中取得平衡點。
PLAZA TOKYO目前在微風旗下百貨擁有3家門市最多，微風表示，這 2天已接到通知，至於各門市確切結束營業時間，微風目前已經與該品牌協調，進行後續相關規劃。
Global Mall環球購物中心表示，與PLAZA TOKYO合約到明年2月底，雙方最近有在談是否繼續合作，但不清楚PLAZA TOKYO是否要撤出台灣。1051230
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