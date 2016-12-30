擋不住富邦反撲 台銀3連敗中央社 (2016-12-30 22:20)
（中央社記者李宇政新北市30日電）超級籃球聯賽（SBL）台銀今天面對富邦上半場以45比38領先，但下半場擋不住富邦反撲，最終以72比82輸球，在4連勝後吞下3連敗。
上半場落後的富邦在下半場緊咬分數，雖然台銀張博勝的三分球稍稍拉開糾纏，不過富邦的蔡文誠和宋宇軒頻頻切入率隊追分，富邦反以62比61超前進入第4節。
第4節雙方始拉鋸，數度互換領先，但台銀幾次失誤讓攻勢受阻，反觀富邦在洋將李恩（Liam McMorrow）的灌籃和宋宇軒的外線，反撲氣焰越來越高，在最後4分半多鐘，幫助球隊以75比70領先，最終演出逆轉秀。
富邦除了先發的蔡文誠、林書緯和李恩都貢獻雙位數分數，板凳出發的宋宇軒和張伯維分別砍進15分和16分，為球隊適時補上彈藥。1051230
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