日期:12月30日，2016-17賽季CBA聯賽第23輪，遼寧在主場迎戰廣東隊。易建聯因傷缺席了本場比賽，最終遼寧以133-110戰勝廣東，取得四連勝。而廣東的17連勝也就此被終結。本場比賽遼寧全隊投中了22個三分。儘管比賽輸了，但杜鋒還是表揚了年輕球員的表現。

談到這場失利，廣東隊主教練杜鋒說，「這場比賽由於兩個主力（易建聯、斯隆）都有傷，他們在上一場比賽受了傷。所以這場比賽都打不了，這也給球隊實力帶來很大的影響。」他說，「但是對遼寧這支老牌勁旅，對我們的年輕隊員是個非常好的鍛煉機會，非常有價值。我覺得年輕隊員這場比賽非常拼，打得非常不錯，但是經驗上還有些欠缺，有些防守放下來之後在打反擊出現失誤，反而讓對方打出了反擊，我覺得這種比賽非常難得，希望通過這場比賽年輕隊員可以更好的成長起來。」

主力缺陣，年輕隊員缺乏經驗，一直處於「半退休」狀態的朱芳雨被派上了場。事實上，在今天上午朱芳雨就在自己的朋友圈裡「預告」了他將在這場比賽登場的消息，當時大家都非常驚訝，為何歇了這麼多場，要在一場可能沒有勝算的比賽中登場？今晚，朱芳雨不僅登場，還有9分入賬。雖然沒有下起熟悉的三分雨，但每一次的得分都能讓人心生感慨。

對此杜鋒解釋說，「從上個賽季開始，俱樂部一直把朱芳雨和王仕鵬的時間壓縮，就是給中生代球員更多的機會，這賽季趙睿等球員也打了出來，包括一些鋒線隊員也上來打，還是希望這些中生代球員能夠有更多的出場機會，所以你們看到的是朱芳雨在隊里一直扮演老大哥的角色，在訓練場和球場上幫助其他人。但畢竟他還有很多經驗和能力在那裡，所以現在開始可能希望他通過找找比賽的感覺和狀態，為接下來季後賽做準備。」杜鋒的話也表明，在接下來的時間朱芳雨會逐漸開始投入比賽。這對廣東隊來說，也許是個利好消息。

同時，外界現在非常關注易建聯的傷勢情況，廣東隊此前發出官方通告，宣布易建聯將前往香港進行治療，今天賽后杜鋒進一步介紹了阿聯的情況，「他（阿聯）回去之後今天在醫院做了檢查，診斷之後我們想讓他去香港再做一次診斷，通過兩邊專家綜合診斷之後，給出一個康復的過程。」

（晨曦）