馬龍談失利：對手拼得凶 新球台有點對不上節奏北京新浪網 (2016-12-30 22:17)
馬龍爆冷失利
日期:12月30日消息，剛剛結束的乒超聯賽男團半決賽山東魏橋對陣霸州海潤的較量中，最終霸州海潤隊憑藉著梁靖崑的2分，以3-1取勝，進軍決賽。而在比賽的第4局中，馬龍爆冷1-3不敵梁靖崑，賽后他接受了央視記者李武軍的採訪。
在採訪中馬龍首先稱讚了對手的表現，他表示對手們今天拼得很兇，幾個搏殺都搏到了，向他們表示祝賀。
在談及新球台是否會對自己的比賽產生影響時，馬龍坦言確實與之前比賽的球台有區別，有些球和習慣性的感覺有所不同，有點對不上節奏。不過雙方面對的情況都是一樣的，對方的處理要更好。
（D-WillSpurs）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Zana】SGS驗證300支紗100%cashmere 白山羊絨超大規格頂級
- 【德國Alkmene草本耀典】大蕁麻育毛精華液250ml(買2送1)
- 大空間抗菌-白因子直立式霧化機x1+補充液2Lx2
- ides 愛蒂思 品牌10周年慶精選50分E/SI1八心八箭車工鑽石項
- Keds X Minnie Mouse聯名款厚底休閒鞋-黑/米妮
- 【hilltop山頂鳥】男款GoreTex兩件式防水羽絨長大衣F21M51
- 【NIXON】THE SENTRY LEATHER 精品潮流設計指針錶-咖啡(A37
- itabella．花嫁鑽邊點綴高跟鞋(銀色)
- 【agnes b.】SPORT b.系列流蘇毛料披肩(藏青)
- 【愛其華 Ogival】登峰琺瑯鏤空自動機械錶 358.615AMR
乒超-主將之戰馬龍爆冷負96年小將 霸州八一爭冠【北京新浪網】
馬龍聯賽期間堅持擠時間上課 網友：品學兼優【北京新浪網】
闊別10年福原愛再登童年綜藝 秀婚戒引石川歡呼【北京新浪網】
兩男子先後領走538萬+858萬 稱投注技巧不可言傳【北京新浪網】
【鐵三講堂】學仰泳好處多 提升騎車髖關節靈活性【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》