日期:12月30日消息，剛剛結束的乒超聯賽男團半決賽山東魏橋對陣霸州海潤的較量中，最終霸州海潤隊憑藉著梁靖崑的2分，以3-1取勝，進軍決賽。而在比賽的第4局中，馬龍爆冷1-3不敵梁靖崑，賽后他接受了央視記者李武軍的採訪。

在採訪中馬龍首先稱讚了對手的表現，他表示對手們今天拼得很兇，幾個搏殺都搏到了，向他們表示祝賀。

在談及新球台是否會對自己的比賽產生影響時，馬龍坦言確實與之前比賽的球台有區別，有些球和習慣性的感覺有所不同，有點對不上節奏。不過雙方面對的情況都是一樣的，對方的處理要更好。

（D-WillSpurs）