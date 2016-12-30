日期:12月30日消息。老虎-伍茲迎來了41歲生日。那麼在他輝煌的職業生涯之中，最遠距離的開球有多遠呢？

老虎最遠的一記開桿，其實也是美巡賽上最遠的。

這記「人間大炮」發生在2002年的梅賽德斯錦標賽（現在美巡年初首戰SBS冠軍賽）上，當時的比賽是在夏威夷卡帕魯亞（Kapalua）的種植園球場舉行的。在第三輪PAR5的18號洞，27歲的伍茲在下順風的情況下，把球轟出498碼。數據統計商ShotLink的結果顯示，那記發球是美巡賽有史以來最長的。

由於大風的原因，當天有很多球員發出超遠距離的球。事實上，在ShotLink時代，美巡賽上11記最長的發球有10記都是那一天在種植園的18號洞發生的。伍茲那一周的最終成績是並列第10名，冠軍是塞爾吉奧-加西亞。

在伍茲的職業生涯早期，他是高壇屈指可數的長打王之一。不過如今，他41多歲了，應該不太可能再回到十五年前的水平。

職業生涯以來，伍茲在美巡賽上共有6次400碼以上的開球，但夏威夷的那一次是他最遠的一球。

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（Colleen）