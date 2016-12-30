日期:12月30日，在今晚結束的CBA第23輪比賽中，廣東隊客場110-133大比分不敵遼寧。本場比賽，廣東隊易建聯與斯隆兩位主力雙雙缺陣，隊長周鵬縱使拼盡了全力，依然無法阻擋群狼出擊的遼寧隊凌厲的攻勢。

雖然少了阿聯與斯隆讓廣東賬面實力受損不少，但一開場，廣東隊打的卻是氣勢十足。這一點在了隊長周鵬身上體現的尤為明顯。他里突外投，首節獨得11分，幫助廣東隊在這一節以26-26拖住了強大的遼寧。本賽季，易建聯與斯隆是廣東隊頭兩號得分手，作為隊長，周鵬當然清楚他們的缺陣意味著什麼。因此，他很想用自己更有侵略性的打法，幫助球隊填上進攻中的缺口。

但是，雙拳難敵四手。周鵬縱使再神勇，也難以補上易建聯+斯隆場均50分的貢獻。環顧球場，他的身邊只有老邁的布澤爾與一眾年輕球員。在遼寧隊一波又一波的衝擊下，年輕球員早已亂了陣腳，只能無助的望向他們的隊長。周鵬儘力了，但是今晚，他確實無力回天。

10分、20分、30分……眼見著分差越來越大，周鵬也在末節提前被主帥杜鋒換下，這宣告著，廣東隊在這場比賽中認輸了。全場17投10中拿下24分，隊長周鵬的表現無可挑剔。坐在場下的他，神情中流露著不甘，雖然今夜，廣東隊無法帶走這場勝利。但是周鵬的表情就像在告訴對手：「季後賽，我會等著再與你們較量一番！」

（大黑牛）