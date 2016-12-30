比賽終了，郭艾倫第一個走出了通道。他面無表情的樣子，讓人一位有種輸了比賽的錯覺。看見記者過來採訪，他第一反應是想要走開。但聽到記者說，「今天3000分，必須要說點。」他才又停了下來。臉上依舊一臉漠然，彷彿一切與自己無關。

今天比賽，郭艾倫得到了21分。僅僅在上半場，他就完成了自己CBA職業生涯3000分得分的里程碑。從2010-11賽季進入CBA以來，郭艾倫一共打了219場比賽，得到3007分。

「僅僅是上半場就完成了自己3000分的超越。」記者拋出話題，郭艾倫呆滯的看著，過了好幾秒才反應歸來，「嗯啊！我不知道該說什麼。」他說，「無所謂了，什麼多少分多少分沒所謂了，我也不知道了。」說了好幾句郭艾倫才進入狀態。

問及這場比賽，郭艾倫說，「這場比賽就是一場正常比賽，跟前幾場比賽是一樣的，印（認）真準備比賽，想把比賽打贏。沒有什麼特殊的，就一場比賽。」

但是必須要說的是，易建聯的受傷對於廣東隊產生了極大的影響，「那肯定，這是肯定的，大家都知道。就無論他在不在，我們不能說他在不在，對我們來說沒有一點改變，一定不能有一點的放鬆，他在也是竭盡全力，他不在的話也是竭盡全力地打這場比賽。」郭艾倫說。在回答這個問題之前，高尚正好被隊友攙扶著走向更衣室，郭艾倫也關切的詢問他的情況。

拿下廣東之後，遼寧也取得了四連勝，如何看待球隊現階段的表現呢？郭艾倫回答說，「挺好。打得比上半程穩定，沒有上半程那種比較起伏。溝通也比之前更好的了，所以說打得比較穩定。希望能繼續保持住。」

以往，郭艾倫總是那個勝利時刻最表現得激情滿滿的人，但今天卻完全換了一個人一樣，記者忍不住問他今天為何特別的冷靜。

他又一次切換到了開始採訪時的一臉茫然狀，「不知道，今天，情緒一般。」

（晨曦）