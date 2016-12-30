日期:12月30日，2016年的最後一輪CBA比賽，北京男籃在主場以89-101不敵山東男籃，遭遇聯賽三連敗。他們先後輸給了青島男籃，八一男籃和山東男籃。對陣山東的這場比賽也是北京隊最不願意輸的一場球，因為賽前他們和山東隊的戰績都是12勝10負，這場比賽告負后，北京男籃將在積分榜上被山東超越。

北京隊這次三連敗遭遇的對手很強嗎？青島隊排名聯賽第14，八一隊排名倒數第二，北京隊在上半賽季相遇時都戰勝了對手。至於山東隊，北京隊在賽季首次交鋒時也以106-89大勝對手，而且今天的比賽山東還是單外援作戰。為何此前贏過的對手這次就輸了？北京隊的傷病潮對球隊的影響首當其衝。

朱彥西傷愈復出后始終沒有找到感覺，本賽季場均5.7分的表現是他生涯最低。莫里斯的傷病對北京隊的影響是巨大的，雖然此前有不少球迷都覺得莫里斯有「廉頗老矣」，但當他真的不在場上時，北京隊內線的進攻可以說完全就消失了。救火隊員傑瑞特雖然在今天對陣山東的比賽里砍下18分和8個籃板， 但是在關鍵的回合中對球隊的貢獻還是不夠多。在北京客場戰勝山東的比賽中，正是靠著莫里斯19投13中得到34分的神級表現，北京才得以攻破9年不曾取勝的山東主場。但今天在內線，並沒有球員挺身而出，整場的籃板數也比山東少了6個。

而翟曉川則在砍下38分后意外扭傷腳踝，讓北京隊失去了攻防兩端的重要屏障，今天場外攝像也將鏡頭頻頻對準了翟曉川。坐在場邊看著北京遭遇三連敗，翟曉川比誰都著急。

面對意外的傷病潮，北京隊的其他國內球員並沒有做好準備。雖然孫悅在賽前接受記者採訪時表示，球隊還是要通過內部挖潛的方式來提高戰鬥力，但是今天的比賽，段江鵬全場9投1中只得2分，張松濤全場比賽1次出手都沒有，僅僅得到2個籃板。方碩也只拿到9分。只有老將張慶鵬的16分以及孫悅的12分4籃板7助攻還算合格，其他的北京球員並沒有做出應有的貢獻。

其實現在的北京隊，很像賽季開始初的山東男籃，當時的山東男籃也是球員因為各種原因而不能出賽，但他們在經過初期的沮喪后，在丁彥雨航的帶領下走出了困境，而北京隊現在需要的也是這種信念和精神。

在以往的賽季中，一旦北京隊遭遇困境，是馬布里不斷為球隊注入能量和信念，帶動著球隊一次次突破極限，完成不可能。現在馬布里老了，北京隊也已經退到了季後賽的邊緣，如果他們再不拿出背水一戰的氣勢，恐怕馬布里的最後一個賽季將以悲劇而收尾。（Eric）