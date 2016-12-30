大樂透 頭獎槓龜中央社 (2016-12-30 22:03)
（中央社台北2016年12月30日電）第105111期大樂透今天開獎。中獎號碼為37、06、07、47、35、38，特別號12；派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎1注中獎，得獎金340萬4963元；參獎有26注中獎，各得獎金6萬8337元。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
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