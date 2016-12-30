（中央社台北30日電）第105313期今彩539開獎，中獎號碼38、36、13、11、29。派彩結果，頭獎3注中獎，每注可得新台幣800萬元。



貳獎204注中獎，每注可得2萬元；參獎7220注中獎，每注可得300元。



3星彩中獎號碼731，正彩51注中獎，每注可得1萬2500元。



4星彩中獎號碼6125，正彩6注中獎，每注可得12萬5000元。



實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1051230