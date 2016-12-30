今彩539 頭獎3注中獎中央社 (2016-12-30 22:05)
（中央社台北30日電）第105313期今彩539開獎，中獎號碼38、36、13、11、29。派彩結果，頭獎3注中獎，每注可得新台幣800萬元。
貳獎204注中獎，每注可得2萬元；參獎7220注中獎，每注可得300元。
3星彩中獎號碼731，正彩51注中獎，每注可得1萬2500元。
4星彩中獎號碼6125，正彩6注中獎，每注可得12萬5000元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1051230
關鍵字：
上一則：張國清任重慶市代理市長
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Richell 乾燥劑．萬用乾燥劑．aibo 乾燥劑 50．JOVEN 乾燥劑．收納組 收納袋 乾燥劑．乾燥劑 120g．canon 乾燥劑．Kamera 吸濕除霉乾燥劑．aibo 乾燥劑．乾燥劑 50．乾燥劑 100g．美國 百能 乾燥劑．aibo CAMERA 萬用乾燥劑．吸濕除霉乾燥劑．aibo 萬用乾燥劑．CBINC 強效型 乾燥劑．矽膠乾燥劑．POKA 乾燥劑．水玻璃 乾燥劑．JoyLife 乾燥劑．HFPWP 乾燥劑．乾燥劑．Kamera 強力 乾燥劑．矽膠 乾燥劑．Kamera 乾燥劑．POKA 乾燥劑 50
跨年回歸自然 這個農場連外國人都來朝聖【中央社】
周期天王周金濤去世，曾泄露天機：2019年可買房【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》