大陸球隊開價一億歐元挖角C羅 遭拒絕中廣新聞網 (2016-12-30 22:10)
大陸一個足球隊開價一億歐元，試圖挖角西班牙「皇家馬德里隊」球星C羅，被C羅拒絕。
C羅經紀人「門迪斯」告訴德通社說，大陸一個足球隊提出每季一億歐元高價
，並且願意支付３億歐元轉籍費，希望挖角C羅，被C羅拒絕。「門迪斯」說，對C羅來說，「皇家馬德里隊」是C羅的生命。C羅目前很滿意「皇馬」，因此他哪裡也不去，也不可能去中國。
（圖片取自網路）
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