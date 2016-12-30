東海岸.花東縱谷花海開 吸引遊客觀賞公視 (2016-12-30 00:00)
台東縣東海岸公路和花東縱谷公路沿線的農民，二期稻作收割後在農田裡種下的綠肥，現在陸續盛開，把景觀點綴得像個畫布，
藍天綠地配上黃澄澄一整片的向日葵花海，在花東海岸公路沿線的農田裡，現在沿途都是這樣的美景，路過的遊客忍不住停下車來拍照，感受這一路上美好的風景。
==遊客==
很棒 因為前幾年
好像都沒有看過那麼大片的
這一兩年才比較有
==遊客==
很難得在這個暖冬時候
可以看到這麼一大片
所以就有興趣停下來拍一拍
花東縱谷也是一片黃色花海，農民在二期稻作收割後撒下的油菜花綠肥，現在也盛開著金黃色的花，蜜蜂和蝴蝶飛來飛去，把休耕後的農田點綴得生意盎然。關山鎮農會也準備在這個週末假期舉辦花海音樂會，讓遊客到農田裡走走徹底放鬆心情。
==關山鎮農會米國學校校長 彭衍芳==
來到花東慢慢玩 看花放鬆心情
愉快的來這邊聽音樂 看花海
東海岸和花東縱谷農田裡種下的綠肥，還有五顏六色的波斯菊也陸續盛開，吸引專業的攝影師來捕捉它們美麗的身影。今年東部雖然遭受風災危害，不過這一切都已經過去，農民種下了這一大片的花海，從現在起會一直盛開到明年農曆春節，希望迎接明年是個大好年。
記者 章明哲 台東報導
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