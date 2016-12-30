















台東縣東海岸公路和花東縱谷公路沿線的農民，二期稻作收割後在農田裡種下的綠肥，現在陸續盛開，把景觀點綴得像個畫布，藍天綠地配上黃澄澄一整片的向日葵花海，在花東海岸公路沿線的農田裡，現在沿途都是這樣的美景，路過的遊客忍不住停下車來拍照，感受這一路上美好的風景。==遊客==很棒 因為前幾年好像都沒有看過那麼大片的這一兩年才比較有==遊客==很難得在這個暖冬時候可以看到這麼一大片所以就有興趣停下來拍一拍花東縱谷也是一片黃色花海，農民在二期稻作收割後撒下的油菜花綠肥，現在也盛開著金黃色的花，蜜蜂和蝴蝶飛來飛去，把休耕後的農田點綴得生意盎然。關山鎮農會也準備在這個週末假期舉辦花海音樂會，讓遊客到農田裡走走徹底放鬆心情。==關山鎮農會米國學校校長 彭衍芳==來到花東慢慢玩 看花放鬆心情愉快的來這邊聽音樂 看花海東海岸和花東縱谷農田裡種下的綠肥，還有五顏六色的波斯菊也陸續盛開，吸引專業的攝影師來捕捉它們美麗的身影。今年東部雖然遭受風災危害，不過這一切都已經過去，農民種下了這一大片的花海，從現在起會一直盛開到明年農曆春節，希望迎接明年是個大好年。記者 章明哲 台東報導