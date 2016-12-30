2016恐創最熱一年 明年仍偏暖少雨公視 (2016-12-30 00:00)
2016年就要結束，根據氣象局統計資料顯示，今年很有可能是台灣有觀測記錄以來，最熱的一年，全球暖化趨勢影響，氣象局也預測明年的天氣，將會是氣溫偏暖。
今年冬天特別不冷，氣象局公布2016年的觀測結果，台灣全年均溫有機會創下70年來的新高記錄，這是受到今年北極圈溫度持續偏暖，海面覆冰面積創下有記錄以來同期最小，影響全球持續暖化，展望2017，仍然會是偏暖的一年。
===氣象預報中心主任 鄭明典==
長期趨勢來講 台灣的暖化速度
跟全球我們過去一直在講
是同步的 那我們暖化的速率
甚至是全球平均的兩倍
降雨越來越不均勻
溫度的變化 高低的差異越來越大
對比越來越大
暖化趨勢下，極端氣候的特性也會越來越明顯，而在暖冬趨勢下，今年跨年夜的天氣也相對穩定，不過日夜溫差仍然大，民眾參加跨年活動要適時增添衣物。
==氣象預報員 羅雅尹==
氣溫方面 在跨年夜
大概是介於18度到20度左右
稍微有些涼意 不至於太冷
可能風吹來的時候
會稍微覺得比較涼一點
建議大家參加活動
可能以洋蔥式的穿搭
會比較方便一些
氣象局分析，全球氣候偏暖的狀況下，今年冬季要出現今年年初霸王級寒流的機會非常低，目前觀測資料顯示，預計在一月下旬才會有一波較強冷空氣南下。
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