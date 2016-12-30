















2016年就要結束，根據氣象局統計資料顯示，今年很有可能是台灣有觀測記錄以來，最熱的一年，全球暖化趨勢影響，氣象局也預測明年的天氣，將會是氣溫偏暖。今年冬天特別不冷，氣象局公布2016年的觀測結果，台灣全年均溫有機會創下70年來的新高記錄，這是受到今年北極圈溫度持續偏暖，海面覆冰面積創下有記錄以來同期最小，影響全球持續暖化，展望2017，仍然會是偏暖的一年。===氣象預報中心主任 鄭明典==長期趨勢來講 台灣的暖化速度跟全球我們過去一直在講是同步的 那我們暖化的速率甚至是全球平均的兩倍降雨越來越不均勻溫度的變化 高低的差異越來越大對比越來越大暖化趨勢下，極端氣候的特性也會越來越明顯，而在暖冬趨勢下，今年跨年夜的天氣也相對穩定，不過日夜溫差仍然大，民眾參加跨年活動要適時增添衣物。==氣象預報員 羅雅尹==氣溫方面 在跨年夜大概是介於18度到20度左右稍微有些涼意 不至於太冷可能風吹來的時候會稍微覺得比較涼一點建議大家參加活動可能以洋蔥式的穿搭會比較方便一些氣象局分析，全球氣候偏暖的狀況下，今年冬季要出現今年年初霸王級寒流的機會非常低，目前觀測資料顯示，預計在一月下旬才會有一波較強冷空氣南下。