















近日台股交易量,慘不忍睹，即使台股開紅盤，但成交金額依舊不見起色,曾連續兩天交易量,只有三百多億，多數投資人選擇觀望不敢投資!為了提升股市交易動能，行政院拍板,調降台股當沖交易證交稅，將現行的千分之三稅率，直接砍半為,千分之1.5，財政部表示,如果農曆年前三讀通過,將試行一年.外資放耶誕長假,台股也跟著放假,交易量屢創新低,最近幾個交易日,成交量還曾連續兩天,只有三百多億,眼看台股投資不振,行政院緊急開藥方,正式宣布,通過台股當沖證交稅砍半,從現行的千分之三,降為千分之1.5.==財政部長 許虞哲==一年證交稅會影響37.5億對於只有當沖的交易量增加的話這一部份啊 日成交值每一天要增加100億才可以彌補財政部強調,雖然調降證交稅,但稅損不大,還能活絡台股,不過投資人,可不這麼認為.==投資人==都在觀望嘛 賠的賠 逃的逃啦大戶又走了你小戶這邊有小魚嗎池塘沒有水啦 小魚也會枯死啦台股好慘淡,散戶選擇觀望,也不敢投資!為了讓降稅有感,除了當沖交易稅減半,金管會也規劃多項配套,包括,開放定期定額買股票與ETF,放寬保險業投資台股上限,以及鬆綁銀行業,投資上櫃股票限額等,7大措施,預計明年元月正式上路,另外也計畫,開放政府機關所屬財團法人,可定期定額投資台股等3大措施,目前還在研議中,==金管會主委 李瑞倉==我們的股票至少是非常的健全的現在就是需要有一些措施來希望把這個量帶大元旦連假期前,台股開紅盤,盤中漲破9200點大關,小漲73點,,不過交易量依舊慘淡,就看明年當沖交易稅減半能否闖關成功,帶動台股成長動能.記者黃立偉 張國樑 台北報導