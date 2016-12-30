















台股今天封關，擺脫國際股市盤整局面，指數開高走高，盤中一度大漲百點，站上9200點大關，行情備受期待，行政院宣布當沖證交稅率，能否刺激台股量能，有待明年開紅盤後證明。今天台股盤中，類股幾乎全數上漲，尤其是權值股包括台積電、鴻海、可成、大立光，有買盤進駐，台股今天封盤，法人指出，一般預估台灣明年景氣會比今年好，如果台股能擺脫量能低迷，台股將有機會再創大行情。