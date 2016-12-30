美國職籃NBA，克里夫蘭騎士球星詹姆斯，獲選為美聯社2016年最佳男運動員，另外女網選手伊凡諾維琪，和自由車選手威金斯，宣布退休結束職業生涯。



上個賽季面對例行賽73勝的勇士，騎士小皇帝詹姆斯(LeBron James)，幫助球隊在絕對劣勢，完成NBA史上第一次1勝3敗，逆轉奪冠的壯舉，為克里夫蘭帶來睽違52年的冠軍。



如此精彩的表現，讓他在59位美聯社編輯的票選中脫穎而出；詹姆斯一共獲得24張第一名選票，擊敗16票的飛魚費爾普斯(Michael Phelps)，和9票的閃電波特(Usain Bolt)，兩大水、陸最快的男人。



詹姆斯在2013年首次獲獎，現在也成為籃球之神喬丹(Michael Jordan)之後，第二位兩度獲得這個獎項的NBA球員。



==女網選手 伊凡諾維琪 ==

我決定要退出職業網壇

這是個艱難的決定

但一路上有太多值得紀念的事情



塞爾維亞女網好手伊凡諾維琪(Ana Ivanovic)，透過社群軟體，宣布退休的消息；曾經在2008年登上世界球后的漂亮寶貝，今年陷入低潮，只贏了15場比賽，世界排名滑落到63；最後選擇在29歲這年，結束職業生涯。



同一天宣布退休，還有英國自由車選手威金斯(Bradley Wiggins)；獲得5面奧運金牌，同時也是2012年環法自由車賽總冠軍的威金斯表示，他已經完成兒時的夢想，現在是時候結束這個完美的篇章。



記者 鄭惟仁 報導