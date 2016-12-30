美國網球女將小威廉斯將訂婚!!對象是美國網路論壇Reddit聯合創辦人奧哈尼安。



世界排名第二、美國網球女將小威廉斯在社群媒體上公開好消息，並分享未婚夫向她求婚的始末。



==聲音來源 路透社記者==

我回家晚了點兒

他給我個大包裹

有輛馬車在等我

目的地 羅馬

我們相遇的地方

他單膝跪下

說了四個字

我說我願意



小威廉斯的未婚夫奧哈尼安，今年33歲，求婚成功後，在facebook 發文說【她答應了】。奧哈尼安是美國網路論壇Reddit的聯合創辦人，小威廉斯也以自己的帳號，將這張漫畫版【未來的奧哈尼安太太】圖片貼在Reddit裡。而世界女子職業網球協會WTA則在推特上祝賀小威廉斯和奧哈尼安。



今年35歲的小威廉斯擁有22座大滿貫頭銜，在時尚界有同名自有品牌，目前也在醫學院攻讀學位。兩人何時認識交往，始終低調，因此這個消息一公布，讓外界相當震驚。



記者 黃韻玲 報導