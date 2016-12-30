















從12月24號開始，農委會規定，雞蛋要全面改採一次性包材，引發蛋農反彈，他們認為包裝用了就丟，既不環保、成本也會增加，質疑禽流感感染來源與包裝材根本無直接關係，不過農委會強調，這是國際潮流。農委會為了避免未洗選蛋，受到雞糞病毒的交叉感染，在12月24號開始，規定，蛋農和中盤商，只能使用一次性包裝材料，引發蛋商們的強烈質疑。==台北市蛋商公會理事長 高傳謨==如果真的改成紙箱的話真的是環保的浩劫 我們不樂見這個紙箱跟禽流感是沒有完全的關聯的所以說前朝的遺毒不要留到現在再來繼續執行這個東西農委會表示乾雞糞的病毒可以殘存兩周以上，傳統塑膠的散裝蛋箱上容易附著病毒，絕對是禽流感的病毒來源之一，推廣使用的一次性包裝，都是可回收利用的塑膠材質，紙盤也都可被生物分解，不用擔心不環保。==防檢局長 黃(木德)昌==現在所有的這個先進的國家落後的國家全部幾乎都是採這樣子包括在泰國路邊攤路邊攤 你看賣雞蛋也是用一次性包材 用紙盤連去史瓦濟蘭也是這樣為什麼 因為這裡面除了所謂的禽流感的風險之外最重要就是說有一些食媒性的病原強調台灣已經是全世界推行一次性包裝最落後的國家之一，應該要向他國看齊，保障蛋品的衛生，要求在3個月至6個月內完成改善。若廠商未在期限內改善，恐會開罰3萬元以上、15萬元以下。記者 朱芷儀 邱福財 台北報導