雞蛋改採一次性包材 引發蛋農大反彈公視 (2016-12-30 00:00)
從12月24號開始，農委會規定，雞蛋要全面改採一次性包材，引發蛋農反彈，他們認為包裝用了就丟，既不環保、成本也會增加，質疑禽流感感染來源與包裝材根本無直接關係，不過農委會強調，這是國際潮流。
農委會為了避免未洗選蛋，受到雞糞病毒的交叉感染，在12月24號開始，規定，蛋農和中盤商，只能使用一次性包裝材料，引發蛋商們的強烈質疑。
==台北市蛋商公會理事長 高傳謨==
如果真的改成紙箱的話
真的是環保的浩劫 我們不樂見
這個紙箱跟禽流感
是沒有完全的關聯的
所以說前朝的遺毒
不要留到現在
再來繼續執行這個東西
農委會表示乾雞糞的病毒可以殘存兩周以上，傳統塑膠的散裝蛋箱上容易附著病毒，絕對是禽流感的病毒來源之一，推廣使用的一次性包裝，都是可回收利用的塑膠材質，紙盤也都可被生物分解，不用擔心不環保。
==防檢局長 黃(木德)昌==
現在所有的這個先進的國家
落後的國家
全部幾乎都是採這樣子
包括在泰國路邊攤
路邊攤 你看賣雞蛋也是
用一次性包材 用紙盤
連去史瓦濟蘭也是這樣
為什麼 因為這裡面
除了所謂的禽流感的風險之外
最重要就是說有一些食媒性的病原
強調台灣已經是全世界推行一次性包裝最落後的國家之一，應該要向他國看齊，保障蛋品的衛生，要求在3個月至6個月內完成改善。若廠商未在期限內改善，恐會開罰3萬元以上、15萬元以下。
記者 朱芷儀 邱福財 台北報導
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