















酒駕事件層出不窮，讓代理駕駛的需求也越來越高，但目前專門提供代理駕駛的代駕公司的代理司機，卻只有三成有職業駕照。代駕公司說，三月底之前會配合法令，全面輔導駕駛考取職業駕照。確認好乘客身分，從客人手中接下鑰匙，代理駕駛準備開車送客人回家。酒駕事件頻傳，越來越多人會選擇在酒後叫代理駕駛。看到需求越來越高，今年六月起開始''台灣代駕''APP，開始媒合駕駛與代駕需求服務，讓有喝酒的駕駛，可以叫代理駕駛，幫你把車開回家。不過其中派遣駕駛，有將近7成都沒有職業駕照。交通部打算開罰，派遣司機們則打算趁機會考職業駕照。==台灣代駕駕駛 黃柏崴==目前是還沒有(職業駕照)可是會在最短的時間內趕快去補考一張職業駕照這樣子交通部表示，只要把開車的行為當作職業和收取報酬，就必須要有職業駕照，否則無職業駕照將可處以1800元到3600元。發展台灣代駕APP的群悅科技表示 ，三月底前，會全面輔導配合的250位駕駛，考取職業駕照。==群悅科技總經理 劉子莊==三月底之前網上所有的代駕司機通通都能夠換取得職業駕照在創新上面可能政府給我們的要求跟管制上我覺得可能會比較就是來的慢一點多一些我們也希望給予我們更大的空間讓我們替台灣這個產業能夠多創造一些新的生機代駕公司表示，以韓國的經驗來看，每天有將近70萬人需要叫到酒後代駕服務。中國每天更是高達150萬人，會使用到代駕服務，以台灣的經驗，代駕服務從6月到現在才半年時間，使用人數就成長了15倍，預估台灣未來的需求也會越來越高。記者 李志華 謝其文 台北報導