APP媒合代理駕駛 近7成無職業駕照公視 (2016-12-30 00:00)
酒駕事件層出不窮，讓代理駕駛的需求也越來越高，但目前專門提供代理駕駛的代駕公司的代理司機，卻只有三成有職業駕照。代駕公司說，三月底之前會配合法令，全面輔導駕駛考取職業駕照。
確認好乘客身分，從客人手中接下鑰匙，代理駕駛準備開車送客人回家。酒駕事件頻傳，越來越多人會選擇在酒後叫代理駕駛。看到需求越來越高，今年六月起開始''台灣代駕''APP，開始媒合駕駛與代駕需求服務，讓有喝酒的駕駛，可以叫代理駕駛，幫你把車開回家。不過其中派遣駕駛，有將近7成都沒有職業駕照。交通部打算開罰，派遣司機們則打算趁機會考職業駕照。
==台灣代駕駕駛 黃柏崴==
目前是還沒有(職業駕照)
可是會在最短的時間內
趕快去補考一張職業駕照這樣子
交通部表示，只要把開車的行為當作職業和收取報酬，就必須要有職業駕照，否則無職業駕照將可處以1800元到3600元。發展台灣代駕APP的群悅科技表示 ，三月底前，會全面輔導配合的250位駕駛，考取職業駕照。
==群悅科技總經理 劉子莊==
三月底之前網上所有的代駕司機
通通都能夠換取得職業駕照
在創新上面可能政府
給我們的要求跟管制上
我覺得可能會比較
就是來的慢一點多一些
我們也希望給予我們更大的空間
讓我們替台灣這個產業
能夠多創造一些新的生機
代駕公司表示，以韓國的經驗來看，每天有將近70萬人需要叫到酒後代駕服務。中國每天更是高達150萬人，會使用到代駕服務，以台灣的經驗，代駕服務從6月到現在才半年時間，使用人數就成長了15倍，預估台灣未來的需求也會越來越高。
記者 李志華 謝其文 台北報導
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