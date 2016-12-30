















政府為了對抗UBER推動的多元計程車，昨天在高雄正式上路。民眾透過手機APP，可以選擇車型、車款，還能先看到司機姓名，但目前不同車行的APP並沒整合身障朋友搭計程車，過去都只能和輪椅，一同固定在後座，業者引進這款陪伴者也可以坐在旁邊的車型，29日開始，只有高雄的多元計程車搭得到。==工作人員==紅色是我自己的位置其他的顏色在旁邊都有圖示告訴你說哪一個5種車款(可以選擇)我現在點紅色的位置我就叫車政府鼓勵業者推動的多元計程車方案，叫車一定要透過APP，輸入目的地後，頁面會秀出約略車資以及可選擇的車子，費率依車型或者節日等浮動方式計算，比如情人節就會是一般計程車起跳費用的1.2倍，只是透過APP可以知道司機姓名並且評鑑對方，但叫車軟體沒有統一平台。==民眾==高雄市來講的話 就蠻應該是需要(多元計程車方案)==民眾==（有整合平台)你可能在一個App然後你就可以看到不同車隊的服務你自己可以多元的選擇我覺得反而是一件好事政府規定多元方案得用APP叫車，希望別影響路邊隨招隨搭的計程車，不過還是有小黃司機認為，難免衝擊他們的生意。==黃色計程車司機==因為坐車的客人本來就是那些(數量)的人 對不對你如果一些(客)人 分到那邊我當然(生意)有差呀高雄預估第一波有460輛車投入服務，業者坦言一切都在試水溫，也不敢保證結果好壞，但為了對抗UBER造成的衝擊，還是願意配合政府推動新的服務以及方案。記者 王柔婷 陳顯坤 高雄報導