多元計程車高雄上路 手機App可選車公視 (2016-12-30 00:00)
政府為了對抗UBER推動的多元計程車，昨天在高雄正式上路。民眾透過手機APP，可以選擇車型、車款，還能先看到司機姓名，但目前不同車行的APP並沒整合
身障朋友搭計程車，過去都只能和輪椅，一同固定在後座，業者引進這款陪伴者也可以坐在旁邊的車型，29日開始，只有高雄的多元計程車搭得到。
==工作人員==
紅色是我自己的位置
其他的顏色在旁邊都有圖示
告訴你說
哪一個5種車款(可以選擇)
我現在點紅色的位置
我就叫車
政府鼓勵業者推動的多元計程車方案，叫車一定要透過APP，輸入目的地後，頁面會秀出約略車資以及可選擇的車子，費率依車型或者節日等浮動方式計算，比如情人節就會是一般計程車起跳費用的1.2倍，只是透過APP可以知道司機姓名並且評鑑對方，但叫車軟體沒有統一平台。
==民眾==
高雄市來講的話 就蠻
應該是需要(多元計程車方案)
==民眾==
（有整合平台)你可能在一個App
然後你就可以看到
不同車隊的服務
你自己可以多元的選擇
我覺得反而是一件好事
政府規定多元方案得用APP叫車，希望別影響路邊隨招隨搭的計程車，不過還是有小黃司機認為，難免衝擊他們的生意。
==黃色計程車司機==
因為坐車的客人
本來就是那些(數量)的人 對不對
你如果一些(客)人 分到那邊
我當然(生意)有差呀
高雄預估第一波有460輛車投入服務，業者坦言一切都在試水溫，也不敢保證結果好壞，但為了對抗UBER造成的衝擊，還是願意配合政府推動新的服務以及方案。
記者 王柔婷 陳顯坤 高雄報導
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