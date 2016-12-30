原物料上漲 連鎖鍋貼店部分產品漲1成公視 (2016-12-30 00:00)
繼速食連鎖業者宣布、調漲部分商品價格後，全台最大水餃鍋貼連鎖店「八方雲集」也宣布，為了因應原物料、以及「一例一休」人事成本增加，從明年元旦起，將調漲湯品、豆漿及韭菜類水餃鍋貼價格，漲幅超過一成，不過「四海遊龍」、「吉野家」及「鬍鬚張」則表示，暫時沒有漲價計畫。
剛起鍋的鍋貼、外酥內軟，是不少老饕的最愛，不過有餐飲業者表示，為了因應勞基法一例一休上路，從明年元旦起、將調漲部分商品價格，讓不少外食族大喊吃不消。
==民眾 陳先生==
你可以選擇看你要吃什麼啦
它當然可以漲
那也有別人可能不會漲啊
==民眾 夏先生==
平常消費已經夠低(貴)的
就不希望再漲價
在全台擁有788家連鎖門市的八方雲集表示，公司成立近20年來，湯品和豆漿從未漲價過，都是公司自行吸收成本，不過現在原物料、水電瓦斯成本年年增加，加上新政策實行，墊高營運成本，不得不調漲湯品、豆漿及韭菜水餃鍋貼等產品價格，漲價金額在0.5到5元之間，漲幅超過一成。
==八方雲集公關部協理 洪文彬==
本來就是在處於一個
比較缺工的狀態之下
我們的加盟主必須要
付出更多的時間
甚至連休假的機會
都變得更少了 自己必須要投入
更多的時間去營運
至於另一家水餃鍋貼連鎖店「四海遊龍」，以及「吉野家」、「鬍鬚張」等餐飲業者則表示，目前成本自行吸收，暫時沒有漲價計畫。
記者 賴淑敏 蔣龍祥 台北報導
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