















繼速食連鎖業者宣布、調漲部分商品價格後，全台最大水餃鍋貼連鎖店「八方雲集」也宣布，為了因應原物料、以及「一例一休」人事成本增加，從明年元旦起，將調漲湯品、豆漿及韭菜類水餃鍋貼價格，漲幅超過一成，不過「四海遊龍」、「吉野家」及「鬍鬚張」則表示，暫時沒有漲價計畫。剛起鍋的鍋貼、外酥內軟，是不少老饕的最愛，不過有餐飲業者表示，為了因應勞基法一例一休上路，從明年元旦起、將調漲部分商品價格，讓不少外食族大喊吃不消。==民眾 陳先生==你可以選擇看你要吃什麼啦它當然可以漲那也有別人可能不會漲啊==民眾 夏先生==平常消費已經夠低(貴)的就不希望再漲價在全台擁有788家連鎖門市的八方雲集表示，公司成立近20年來，湯品和豆漿從未漲價過，都是公司自行吸收成本，不過現在原物料、水電瓦斯成本年年增加，加上新政策實行，墊高營運成本，不得不調漲湯品、豆漿及韭菜水餃鍋貼等產品價格，漲價金額在0.5到5元之間，漲幅超過一成。==八方雲集公關部協理 洪文彬==本來就是在處於一個比較缺工的狀態之下我們的加盟主必須要付出更多的時間甚至連休假的機會都變得更少了 自己必須要投入更多的時間去營運至於另一家水餃鍋貼連鎖店「四海遊龍」，以及「吉野家」、「鬍鬚張」等餐飲業者則表示，目前成本自行吸收，暫時沒有漲價計畫。記者 賴淑敏 蔣龍祥 台北報導