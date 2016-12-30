葡萄王產品改標再賣 6員工交保候傳公視 (2016-12-30 00:00)
老牌葡萄王生技公司，涉嫌將靈芝王等過期產品改標販售，台北地檢署約談10多名員工到案，據了解，有多人坦承受到指示改標，訊問後，其中6名員工被列被告，交保候傳。
雖然葡萄王經營團隊召開記者會，強調產品絕無問題，指稱是家族內鬥引發的爭議，不過檢調發現，從2012年開始，葡萄王就將靈芝王、樟芝王等產品，重新改標，延長保存期限再販售，昨天發動第一波約談，包括成品課長、副理等員工，有多人坦承犯行但供稱只是奉命行事，其中6人，檢方認為罪嫌重大改列被告。
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