2016年就要結束，根據氣象局統計資料，今年很有可能是台灣有觀測記錄以來，最熱的一年，最主要是受到北極覆冰面積小，全球暖化趨勢影響，從長期來看，台灣暖化速度甚至是全球暖化的2倍。



今年冬天特別不冷，氣象局公布2016年的觀測結果，台灣全年均溫有機會創下70年來的新高記錄，這是受到今年北極圈溫度持續偏暖，海面覆冰面積創下有記錄以來同期最小，影響全球持續暖化，展望2017，仍然會是偏暖的一年。



===氣象預報中心主任 鄭明典==

長期趨勢來講 台灣的暖化速度

跟全球我們過去一直在講

是同步的 那我們暖化的速率

甚至是全球平均的兩倍

降雨越來越不均勻

溫度的變化 高低的差異越來越大

對比越來越大



暖化趨勢下，極端氣候的特性也會越來越明顯，而在暖冬趨勢下，今年跨年夜的天氣也相對穩定，不過日夜溫差仍然大，民眾參加跨年活動要適時增添衣物。



==氣象預報員 羅雅尹==

氣溫方面 在跨年夜

大概是介於18度到20度左右

稍微有些涼意 不至於太冷

可能風吹來的時候

會稍微覺得比較涼一點

建議大家參加活動

可能以洋蔥式的穿搭

會比較方便一些



氣象局分析，全球氣候偏暖的狀況下，今年冬季要出現今年年初霸王級寒流的機會非常低，目前觀測資料顯示，預計在一月下旬才會有一波較強冷空氣南下。





