















人都會老，寵物也是。台北市率全國之先，推動動物安養政策，目前已有四家機構取得市府認證，將協助無法再飼養年老、生病、癱瘓毛小孩的飼主，提供毛小孩開心養老，尊嚴善終的場所，減少棄養率。已經8歲的KURA，雙眼球因病採除，但靠著訓練仍然行動自如，而被繁殖場棄養的桂圓和泡泡，現在在安養機構裡，開心養老，也希望能有下一個家。很多飼主面對寵物老病癱的情況，常因照護知識不足、技能不足而感到恐慌，結果助長棄養率。==獸醫師 楊孝柏==牠長期癱瘓 側邊這邊都長蛆了因為磨破都可以到蛆主人沒辦法照顧 我要上班==諾亞方舟動物同樂協會理事長 戈家黎==我們收容空間其實我們講究的是所謂的無籠的收養居家照護的方式這是硬體我們可以給動物的人類有生老病死，寵物也是，也需要晚年安養，配合動物零撲殺政策，台北市率先推動動物安養，目前已經有4家機構，取得北市認證，由政府提供租金和人員費用補貼，協助無法續養寵物的飼主，找到合適的安養場所，包括提供獸醫診療機構，和特定寵物寄養業者等。==北市府動保處長 嚴一峰==它也是一種所有的配套措施之一一個包括是公立收容所一個是民間收容所另外一個就是屬於我們的安養機構 甚至還有教育剛剛講說安養機構我家裡有空間 我也有時間我願意照顧 那也要教他如何照顧調查也發現，有七成飼主在寵物年邁時，又無法提供照顧，願意付費將寵物安置在安養中心，北市動保處推廣動物安養政策，要讓毛小孩也能老有所終，深化民眾對動物福利的認知。記者 李曉儒 吳嘉堡 台北報導