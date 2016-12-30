北市推寵物安養服務 讓毛小孩開心善終公視 (2016-12-30 00:00)
人都會老，寵物也是。台北市率全國之先，推動動物安養政策，目前已有四家機構取得市府認證，將協助無法再飼養年老、生病、癱瘓毛小孩的飼主，提供毛小孩開心養老，尊嚴善終的場所，減少棄養率。
已經8歲的KURA，雙眼球因病採除，但靠著訓練仍然行動自如，而被繁殖場棄養的桂圓和泡泡，現在在安養機構裡，開心養老，也希望能有下一個家。很多飼主面對寵物老病癱的情況，常因照護知識不足、技能不足而感到恐慌，結果助長棄養率。
==獸醫師 楊孝柏==
牠長期癱瘓 側邊這邊都長蛆了
因為磨破都可以到蛆
主人沒辦法照顧 我要上班
==諾亞方舟動物同樂協會理事長 戈家黎==
我們收容空間其實我們講究的
是所謂的無籠的收養
居家照護的方式
這是硬體我們可以給動物的
人類有生老病死，寵物也是，也需要晚年安養，配合動物零撲殺政策，台北市率先推動動物安養，目前已經有4家機構，取得北市認證，由政府提供租金和人員費用補貼，協助無法續養寵物的飼主，找到合適的安養場所，包括提供獸醫診療機構，和特定寵物寄養業者等。
==北市府動保處長 嚴一峰==
它也是一種所有的配套措施之一
一個包括是公立收容所
一個是民間收容所
另外一個就是屬於
我們的安養機構 甚至還有教育
剛剛講說安養機構
我家裡有空間 我也有時間
我願意照顧 那也要教他如何照顧
調查也發現，有七成飼主在寵物年邁時，又無法提供照顧，願意付費將寵物安置在安養中心，北市動保處推廣動物安養政策，要讓毛小孩也能老有所終，深化民眾對動物福利的認知。
記者 李曉儒 吳嘉堡 台北報導
關鍵字：
上一則：張國清任重慶市代理市長
下一則：終極決戰！剛剛！中國痛殺回馬槍！
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Richell 乾燥劑．萬用乾燥劑．aibo 乾燥劑 50．JOVEN 乾燥劑．收納組 收納袋 乾燥劑．乾燥劑 120g．canon 乾燥劑．Kamera 吸濕除霉乾燥劑．aibo 乾燥劑．乾燥劑 50．乾燥劑 100g．美國 百能 乾燥劑．aibo CAMERA 萬用乾燥劑．吸濕除霉乾燥劑．aibo 萬用乾燥劑．CBINC 強效型 乾燥劑．矽膠乾燥劑．POKA 乾燥劑．水玻璃 乾燥劑．JoyLife 乾燥劑．HFPWP 乾燥劑．乾燥劑．Kamera 強力 乾燥劑．矽膠 乾燥劑．Kamera 乾燥劑．POKA 乾燥劑 50
- 【hilltop山頂鳥】中性款多功能腰包/背包T29X94灰
- 楔型鞋 HELENE SPARK 異材質層疊沖孔拼接造型羊麂皮尖頭楔
- 【ALBA】PRESTIGE 街頭酷流行腕錶-黑/45mm(VJ43-X036C AV35
- 【HERMES】Garden Party 牛皮手提包(36CM/粉紅3Q/銀釦)
- 【Kimo德國品牌手工氣墊鞋】雙色雙質感厚底涼鞋(氣質黑K15S
- OUWEY歐薇 快熱紗九分窄管褲(藍)
- COACH深紅防刮皮革拼接咖啡C Logo內拉鍊袋雙摺長夾
- 【CASIO 卡西歐】Baby-G 街頭運動球衣橡膠腕錶 藍x金框 43m
- Bernice-斯汀高背辦公椅-60x46x118cm
- 【CITIZENEco-Drive】浪人足跡三眼腕錶-銀X黑(CA0610-52E)
跨年回歸自然 這個農場連外國人都來朝聖【中央社】
周期天王周金濤去世，曾泄露天機：2019年可買房【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》