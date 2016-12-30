















新化國家植物園委外經營五年，今年底到期，中興大學認為委外成效不彰，依約要收回自營；不過植物園經營業者認為，中興大學林管處評分時，沒有聘請校外人士，形同「球員兼裁判」，今天帶領員工抗議。拿著布條，高喊著我要工作權，這是新化國家植物園的員工，而他們會這樣憤怒抗議，就是因為新化國家植物園，委外經營五年租約今年底到期，中興大學林管處認為委外成效不彰，依約要收回自營，只不過過年還未到，這12名員工就沒了工作，讓他們非常氣憤。==新化國家植物園員工==就沒有錢 沒有工作然後房租繳不出來家裡就剩我一個人可以養父母這樣子就嚇到也太突然了==新化國家植物園員工==就是為了錢 才來工作若真的被收回去 我們也沒辦法新化植物園門口張貼著公告，上面寫著要求該公司從106年1月1日起不得繼續營業，這讓業者更生氣，認為中興大學林管處在營運績效評分時的評分人員，並沒有第三方公正人士，顯然不符合公平原則，因此也讓他們拿不到優先續約權，進而影響員工的生計。==新化國家植物園董事長 林明賢==他們球員兼裁判 我10年來全部的考核全部都是他們處裡面球員兼裁判給我評分 (沒有委外的)沒有第三公正人士來給我評分沒有對此，中興大學也回應表示，認為業者的指控，都是不實的。==中興大學林管處長 曾彥學==這些都是不實的指證（這邊也有提出說)（你們有內定給南良集團)這也是不實指證所以這部分都已經交給律師去處理目前經營業者也已經已向法院提起詐欺、背信的告訴，雙方要對簿公堂；只不過按照合約日期規定，恐怕這個年還沒過，沒了工作的員工，才是最苦的受害者。記者 溫正衡 台南報導