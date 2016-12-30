興大稱"委外不彰" 擬收回新化植物園自營公視 (2016-12-30 00:00)
新化國家植物園委外經營五年，今年底到期，中興大學認為委外成效不彰，依約要收回自營；不過植物園經營業者認為，中興大學林管處評分時，沒有聘請校外人士，形同「球員兼裁判」，今天帶領員工抗議。
拿著布條，高喊著我要工作權，這是新化國家植物園的員工，而他們會這樣憤怒抗議，就是因為新化國家植物園，委外經營五年租約今年底到期，中興大學林管處認為委外成效不彰，依約要收回自營，只不過過年還未到，這12名員工就沒了工作，讓他們非常氣憤。
==新化國家植物園員工==
就沒有錢 沒有工作
然後房租繳不出來
家裡就剩我一個人
可以養父母這樣子
就嚇到也太突然了
==新化國家植物園員工==
就是為了錢 才來工作
若真的被收回去 我們也沒辦法
新化植物園門口張貼著公告，上面寫著要求該公司從106年1月1日起不得繼續營業，這讓業者更生氣，認為中興大學林管處在營運績效評分時的評分人員，並沒有第三方公正人士，顯然不符合公平原則，因此也讓他們拿不到優先續約權，進而影響員工的生計。
==新化國家植物園董事長 林明賢==
他們球員兼裁判 我10年來
全部的考核
全部都是他們處裡面
球員兼裁判
給我評分 (沒有委外的)
沒有第三公正人士來給我評分
沒有
對此，中興大學也回應表示，認為業者的指控，都是不實的。
==中興大學林管處長 曾彥學==
這些都是不實的指證
（這邊也有提出說)
（你們有內定給南良集團)
這也是不實指證
所以這部分都已經
交給律師去處理
目前經營業者也已經已向法院提起詐欺、背信的告訴，雙方要對簿公堂；只不過按照合約日期規定，恐怕這個年還沒過，沒了工作的員工，才是最苦的受害者。
記者 溫正衡 台南報導
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