達欣打老將牌 找回球風擊退璞園中央社 (2016-12-30 21:50)
SBL達欣（白衣）29日以70比89敗給金酒，30日以78比66力克璞園。達欣總教練邱大宗表示，「上1場已經不是我們自己了，今天讓老將再上來，希望年輕球員快點進步。」中央社記者李宇政攝 105年12月30日
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