SBL／隨時做好上場準備 張智峰展現老將風範NOWnews今日新聞 (2016-12-30 21:09)
達欣30日以78比66擊敗璞園，張智峰睽違近三周後終於再度出賽，上場24分鐘攻下7分7籃板3助攻。
雖然帳面數據不是特別亮眼，但張智峰在攻守兩端節奏掌控得宜，適時的外線命中也是達欣壓抑璞園追分的關鍵。
出色的表現讓總教練邱大宗呼籲年輕球員要多向老大哥看齊，周儀翔在賽後也表示在場上把球交給「峰哥」便會覺得很安心。
近年配合球團政策，張智峰上場次數以及時間都漸漸下滑，對此他表示：「教練要我打我就會盡力去打，我隨時都會做好準備。」
張智峰坦言上季結束後球團就有想要他轉任教練的打算，但他認為自己還能打下去：「畢竟這是我最熱愛的東西，我想打到完全跟不上為止！」
不僅張智峰，本季達欣許多球員都苦無上場機會，對此他認為在戰績保持領先的情況下，不妨可以嘗試NBA馬刺隊的輪休方式，讓每個球員都有足夠的機會上場磨練，如此一來可用之兵會越來越多。
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