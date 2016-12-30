本季的璞園至今拿達欣是一點辦法也沒有，30日璞園達欣一戰，達欣在首節一輪猛攻奠定勝基，終場便以78比66收下勝利。

開賽兩隊手感都相當冰冷，將近3分鐘後才由「Q」戴維斯（Quincy Davis）投進本場比賽第一球。不過「暖機」完畢的達欣馬上打出一波12比0攻勢，就此將比數拉開。

下半場璞園雖然有吳家駿加入得分行列，李啟瑋、施晉堯也有外線進帳，但只要比數稍微拉近時，達欣便有人跳出來搶分，尤其布拉（Sim Bhullar）和周儀翔一內一外的組合讓璞園是防不勝防，加上張智峰、林冠綸也接連開砲，達欣沒有給璞園任何機會，終場便以12分之差拿下勝利。

總計周儀翔拿下22分6籃板4助攻的全面成績，布拉則攻下19分17籃板4阻攻，攻防兩端都宰制禁區。

賽後達欣總教練邱大宗認為此役團隊有效防止對手外線以及轉換快攻，並打出自己的球風是勝利主因。

另外陣中老將張智峰以及林冠綸都上場超過20分鐘以上，邱大宗對此表示兩人在攻守節奏掌控還是比年輕球員優秀許多，上一場比賽年輕球員表現並不理想，希望他們可以向這兩位老大哥多看齊。

璞園以戴維斯拿下20分16籃板最佳，吳家駿拿下生涯新高11分，可惜依然無法幫助球隊贏球。璞園教頭麥班達表示團隊失誤過多、防守沒有交待清楚是追分失利的關鍵，且球員也沒有對手積極。