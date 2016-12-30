達欣打老將牌 找回球風擊退璞園中央社 (2016-12-30 20:47)
（中央社記者李宇政新北市30日電）SBL達欣昨天以70比89敗給金酒，今天以78比66力克璞園。達欣總教練邱大宗表示，「上1場已經不是我們自己了，今天讓老將再上來，希望年輕球員快點進步。」
超級籃球聯賽（SBL）達欣在開賽打出12比2攻勢，第1節一度取得22比8優勢，下半場璞園急起直追，曾縮小到個位數差距，但第3節達欣林冠綸和張智峰的外線，再幫助球隊拉開分數，一路領先至終場。
「今天贏球就是進步、止敗」邱大宗表示，今天的策略就是嚴防對方的三分球、不要讓璞園快速進攻，利用布拉（Sim Bhullar）在內線進攻，替外線製造空檔機會，這場比賽大家表現活躍、士氣高。
達欣主控蘇翊傑因足底筋膜炎繼續缺陣，邱大宗表示，這種傷就只能靠休息，與例行賽相較，備戰季後賽更重要。
上季年度MVP周儀翔貢獻22分6籃板，布拉19分17籃板，林冠綸和張智峰雖然都是替補，但都上場超過23分鐘，分別獲得6分2籃板、7分7籃板。1051230
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