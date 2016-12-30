旅外足球員陳柏良：小時候並不強壯中央社 (2016-12-30 20:25)
（中央社記者李宇政台北30日電）台灣旅外足球好手陳柏良今天返回母校高雄市立中正高工分享經驗，他表示，小時候並不強壯，常常練體能練到一把鼻涕、一把眼淚，「只要堅持下去，就能看到希望。」
陳柏良近年除了是中華隊常客，也陸續在台灣、香港、中國大陸踢球，目前效力中國大陸足球超級聯賽的杭州綠城，也是國家列管的補充兵選手，休兵期間，他自己發起足球教室，並在今天回到母校畫下句點。
陳柏良回想，當年高中教練李春融嚴格訓練體能，全隊甚至一度想罷練，不過憑著努力和堅持，並在李春融的訓練下逐漸成長。陳柏良勉勵大家，只要堅持下去，痛苦就會結束，就能看到希望。
對於陳柏良回饋母校，李春融肯定地說，陳柏良小時候的確不強壯，但是已經嶄露天分，後來透過營養和訓練，逐漸茁壯，是成功的重要關鍵。1051230
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
乒超-主將之戰馬龍爆冷負96年小將 霸州八一爭冠【北京新浪網】
馬龍聯賽期間堅持擠時間上課 網友：品學兼優【北京新浪網】
兩男子先後領走538萬+858萬 稱投注技巧不可言傳【北京新浪網】
闊別10年福原愛再登童年綜藝 秀婚戒引石川歡呼【北京新浪網】
【鐵三講堂】學仰泳好處多 提升騎車髖關節靈活性【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》