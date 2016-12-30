竹市便民新措施 分區證明可從行動裝置請領台灣好新聞報 (2016-12-30 17:45)
記者萬世璉／新竹報導
新竹市政府便民措施在明年一月一號開始又新增添一項新措施，以往從紙本填寫到電腦化申請的「土地使用分區證明」，從明年度開始民眾就能從行動裝置進行請領，同時這項措施也是率全國之先的服務，嘉惠民眾請領證明書更加方便。
「都市計畫土地使用分區證明書」，多用途在銀行貸款、工商登記、土地移轉、地價稅減免、建物執照申請及變更、容積移轉等用途，每年核發件數約在4,000件左右，根據都發處統計103年到105年期間，線上申請件數的比例從12%提升至20%，金額更是從15%大幅上升至25%。
新竹市政府都發處，從98年陸續推出推出全國首創土地使用分區證明書即時線上核發服務，100年推出圖資線上申領系統，104年領先全台推出都市計畫四合一整合服務櫃台以及「新竹市都市計畫e網通」APP。在APP上架屆滿一周年之際，則進一步啟用全國首創「土地使用分區證明書行動申領」服務，未來持續朝向資訊公開以及圖資下載方向努力，提供更便民的服務措施。
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