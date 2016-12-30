記者陳駱宜宏、蔡文綺／新竹報導

湖口照顧服務中心裡頭，簡潔明亮的空間就像自己居家環境，讓需要來到這裡的民眾能用最放鬆的心情接受復健與治療，所謂的ABC計畫指的是提供失能及衰弱長者行動藥師、失智症服務、臨托照顧及社區共餐等新型服務，其中A是湖口鄉五福日照中心，B有天主教仁慈醫院和新湖復健科診所，C有湖口鄉老人會、鳳山社區、知心會和湖南村等4個照顧關懷據點；到時將有交通車在社區巡迴接送長輩、就近到7個ABC據點使用各項服務。

新竹縣湖口鄉ABC常照服務啟動，縣長邱鏡淳表示，新竹縣長期重視老人福利及長期照顧議題，從12月份起、配合中央推動長照2.0社區整體照顧模式，除了在湖口開辦外，106年並將持續向中央爭取經費，在其他鄉鎮持續開辦ABC計畫。

根據統計新竹縣65歲以上人口佔全縣11%，長照家庭服務戶數超過75萬人次受惠，這次在湖口鄉的ABC社區整體照顧服務中心預估至少有一千名長者受惠。