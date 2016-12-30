竹市路平計畫拼成果 道路改善達100萬平方公尺台灣好新聞報 (2016-12-30 19:14)
記者萬世璉／新竹報導
新竹市路平專案道路改善工程，從主要41條幹道先行施作，路平計畫從一開始到今年底總共改善了100萬平方公尺，市長林智堅在今年的最後一個上班日舉行記者會，向市民報告今年度道路改善的成果。
路平專案在還未實施前，各管線單位依照各自的施工期程進行施工，造成路面不時在修補和挖路，新竹市政府在管線單位協調中心成立後，積極協調各管線單位聯合施工，縮短道路挖掘和修補的時間。
新竹市政府工務處表示，經過調查顯示民眾對路平成效感到滿意，相對的對於最不滿意的也是道路品質，路平專案在經過一年多的努力，讓民眾的早餐也能免於跳車的窘境。
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