捐600元助獨老 送「永不放棄」悠遊卡台灣好新聞報 (2016-12-30 19:27)
記者邱世明／台北報導
根據統計，台灣65歲以上的人口超過280萬人，幾乎不到10人就有一位是高齡者，伊甸基金會為了提供獨居老人妥善的居家照顧，特別和悠遊卡公司合作，民眾只要捐款600元，就能獲得「永不放棄」紀念悠遊卡。
仔細詢問個案身體狀況，提供生活上的協助，是訪視員李孟峻每天最喜歡的工作，因為看到家人照顧失智症外公的辛苦，也為了彌補對外公的愛，決定加入伊甸基金會的行列。
看到關懷的個案能恢復健康，是李孟峻最大的欣慰，而在台灣，平均不到10人當中就有一位是高齡者，年輕人為了工作無法兼顧，伊甸基金會為了讓年長者得到妥善的照顧，提供居家服務，也和悠遊卡公司合作，捐助2500套的紀念悠遊卡，民眾只要單筆捐款600元，就可以獲得灰白兩款的悠遊卡套組
販售悠遊卡的所得，將全數捐給伊甸基金會，活動截止日到明年2月底，想做愛心的民眾不妨把握機會。
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