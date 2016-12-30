葫蘆墩圳掀蓋願景培力 盼打造下個百年大圳台灣好新聞報 (2016-12-30 19:34)
記者李梅金／台中報導
台中市政府水利局今年最後一場葫蘆墩圳掀蓋願景培力活動，邀請逢甲大學劉曜華教授探討豐原未來都市發展趨勢，並結合掀蓋工程基本設計地方說明會，吸引多位民眾及民意代表到場參與。水利局表示，透過對人文、環境教育、水質等多面向探討，讓工程設計藍圖更貼近在地民眾需求，有信心打造下一個專屬豐原人的百年大圳。
水利局自今年8月下旬起，已陸續辦理7場葫蘆墩圳願景培力活動，並透過宣傳鼓勵市民朋友參加，期間民眾針對百年水圳的人文、環境教育、水質等多面向進行探討，氣氛相當熱烈。
其中有民眾期許水圳可結合百年老校-豐原國小提供環境教育空間，更有地方文史工作者期盼於兩側岸壁上刻畫葫蘆墩圳演變歷史，另也有民眾建議可增加洗衣板等懷舊設施，這不僅是民眾參與公共事務的具體表現，也將讓工程設計藍圖更貼近在地民眾需求，並引發共鳴。
此外，劉教授則以都市發展角度向民眾說明豐原未來發展，他指出，鐵路高架化後周邊土地即將歸還於民，豐原正遭遇新的改變，應有適切因應對策迎接下一個百年，對此，市府推動的葫蘆墩圳掀蓋工程將是觸動這改變的重要媒介。
水利局表示，葫蘆墩圳掀蓋計畫是豐原副都心計畫的重大建設之一，透過培力活動，以及柳川再造案例觀摩，讓在地民眾對於未來掀蓋工程品質有信心，打造下一個專屬豐原人的百年大圳，同時也結合2018花博等重大計畫，讓豐原地區再現繁榮光景。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【MORRIS K】巴黎時尚光茫三眼波紋腕錶(銀白/44mm)
- 漢妮Hampton愛麗屋復刻風情長方餐桌椅組1桌4椅(桌-120x75x7
- 【REGAL】雅仕時尚皮帶 黑色(ZR044-BL)
- 【LV】N41357 經典棋盤格NEVERFULL GM大型子母肩背購物包(
- Nike 休閒鞋 Roshe Two Flyknit 男鞋
- 【GUCCI】-時尚太陽眼鏡(黑色/紅色)
- 【ALMI】SYZ RECYCLED- MOZAIC 90X120 壁鏡
- 【漢米爾頓 Hamilton】卡其飛行先鋒機械腕錶(H70595963)
- BOBSON 女款低腰男朋友白色破褲
- 【精工 SEIKO】PROSPEX 太陽能方位計時紳士錶(V176-0AG0SD
港女餐廳偷吃鮑魚被逮 賠損失獲不起訴【中央社】
退休公教團體陳情抗議【中央社】
台中市民看過來~ 新年多項便民新措施上路【台灣好新聞報】
1230讀報【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》