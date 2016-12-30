記者陳昭宗／雲林報導

雲林縣近日受外縣市焚化爐歲修、餘裕量不足等因素影響已浮現垃圾危機，縣長李進勇表示「自助者人助」，呼籲縣內各級機關構與所有縣民通力合作，落實「垃圾減量、資源回收」，解決垃圾處理燃眉之急。30日下午環保署環境督察總隊長吳盛忠在環保局長林長照、社會處長丁彥哲、虎尾鎮長林文彬等人陪同下前往虎尾垃圾轉運站視察並商討對策。

環保局長林長造表示，統計至12月30日止目前已累積1萬4000公噸垃圾量，情勢相當危急。李縣長召集20個鄉鎮公所在二崙鄉公所清潔隊召開垃圾減量會議，總目標是未來半年內達到每日減量100噸，每人每日垃圾清運量為0.326公斤。自助之後，也希望人助，請中央單位能協助跨區域協調調度。

環境督察總隊長吳盛忠對於雲林縣目前提出的各項垃圾減量措施大表讚許，但也表示，環保單位是互惠互助原則，已盡量協調其他縣市協助處理，多燒一分是一分，垃圾減量才是重點。垃圾減量的重點在瓶罐與廚餘回收，也籲請縣民將廚餘分類好，不要增加垃圾焚化量。

林長造指出，為落實垃圾分類工作，明年元旦起環保局將採取最高標準來執行強制分類稽查工作，並要求各鄉鎮市清潔隊落實生熟廚餘及資源廢棄物的回收工作，預估明年可望減少3成垃圾量。